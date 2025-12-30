李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門

李玉璽與許允樂結婚，傳出母親有些意見。（圖／翻攝臉書／李玉璽）

38歲的女星許允樂日前宣布與32歲的李玉璽登記結婚，正式攜手步入婚姻殿堂，據悉，兩人從交往到登記皆進展神速，但在這段感情之初，李玉璽的母親卻一度強烈反對，成為兩人之間的障礙。

這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。

據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由除許允樂曾有過婚姻紀錄外，更在於其年齡已逼近高齡產婦門檻，令急於抱孫的婆婆難掩焦慮。此外，兩人當時採「先談戀愛、後告知」的方式，家人從新聞才得知戀情，令部分親友錯愕不已。

然而，真正的矛盾核心在於生育議題。許允樂即將39歲，對於傳宗接代有所期待的李媽媽來說，高齡懷孕風險是一大疑慮。所幸許允樂早已預做準備，完成凍卵手術，並與李玉璽達成「以婚姻與育子為前提」的共識，漸漸緩解了家中的反對聲音。

親戚透露，新婚夫妻目前首要目標便是積極備孕，「希望玉璽早日得子，最好能生個馬寶寶。」盼透過添丁進一步化解潛在的婆媳緊張。

李玉璽近期受訪時透露，求婚前兩個月已刻意減少工作量，與許允樂一同調養身體、安排作息，幾乎朝夕相處，顯見是為即將啟動的「做人計畫」做足準備。

值得一提的是，許允樂與前夫張兆志多年婚姻最終破局，主因之一正是對是否生育意見不合，許允樂渴望成為母親，男方卻自始至終不想要小孩，只好離婚。如今遇上願意共築家庭、積極備孕的伴侶李玉璽，彷彿命運給她安排了一次重新出發的機會。

