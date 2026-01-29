李玉璽婚前「花大量時間討論」 跟許允樂一起接受婚前輔導

舞台劇《婚內失戀》自2022年首演以來，連續三年場場完售，成為近年劇場圈討論度極高的情感作品。2026年4月作品將回到水源劇場進行最終加演，同時也是正式封箱演出，演出結束後將不再重演，為這齣舞台作品畫下句點。演出陣容橫跨劇場與影視圈，包含吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏、黃人傑等熟悉的舞台劇演員，同時規劃「星光演員場」，邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）與項婕如等觀眾熟悉的影視演員參與

李玉璽、項婕如。

《婚內失戀》聚焦在親密關係中最容易被忽略、卻最真實的狀態，不是激情的消失，而是日復一日的相處如何慢慢改變愛的感受。劇中以三段婚姻作為主線，分別對應結婚 5 年、15年與30年的伴侶關係，從新婚的磨合、中段的疲乏，到長年累積後的沉默與選擇，讓觀眾在不同階段的角色身上，看見可能屬於自己的投射。

二度回歸演出的李玉璽，這次站上舞台時，心境已與初次參演截然不同。當年他仍將婚姻視為遙遠命題，如今身分已轉變為人夫，對角色的理解也隨之產生變化。他分享，這部作品不再只是表演文本，而是一面不斷映照生活的鏡子。太太許允樂曾以觀眾與特別來賓身分看過《婚內失戀》，也讓兩人因此延伸出許多關於價值觀與關係經營的討論。對他而言，這齣戲反而成為整理彼此想法、重新對齊期待的重要契機。

再次詮釋結婚五年的角色，他發現自己開始不自覺往未來延伸思考，某些此刻看似微小的互動，是否會在多年後堆疊成另一種距離，又有哪些事情，其實可以從現在就慢慢調整這樣的提問，讓演出過程多了一層來自真實人生的重量。他也分享，新婚生活裡，幸福感往往來自極為日常的細節：誰先回家、誰整理空間、誰為對方留一盞燈，甚至只是沒有工作的日子，一起坐在咖啡廳聊天，都是維繫關係的方式。

李玉璽、項婕如。

談到是否會擔心感情有一天走向劇中「中段婚姻」的疲勞狀態，李玉璽並未迴避，他直言，十年、二十年後的相處模式一定會與現在不同，但正因為看過《婚內失戀》，他和許允樂反而更有意識地經營關係，他們不把婚姻當作一個完成式，而是一段需要持續校準的過程，兩人在結婚前就花了大量時間討論界線、底線與現實議題，包括金錢觀、信仰與生活分工，甚至一起接受婚前輔導，只為確定這是一個經過思考、不是衝動的選擇。