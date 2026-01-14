李玉璽婚後忙翻 誇許允樂旺夫

新婚人夫李玉璽14日出席香氛品牌活動，幸福甜蜜藏不住。（林淑娟攝）

32歲的李玉璽與離婚恢單2年的徐允樂去年12月登記結婚，他新婚後，14日首露面出席活動，幸福洋溢地分享新婚生活很開心快樂，「心態上更穩重了一些、目標也更明確 ，有個人在身邊的那種感覺不太一樣。不管是賺錢或接下來方向，身邊都有一個人可以一起討論」，他覺得現在生活最甜蜜的事，「就是睡醒可以看到另一半睡得很好，是我覺得很幸福的時候」。

許允樂的前一段婚姻因與前夫張兆志對生小孩沒共識而離婚，李玉璽坦言也想當爸爸，與老婆正積極備孕，但也不會過度努力，目前沒壓力，就是檢查、放鬆心情準備，爸爸李亞明與媽媽也都滿期待。至於婚禮籌備？他說目前想法是先生小孩，規畫備孕 ，「想生完再辦婚禮，我們覺得花童是自己小孩，好像滿可愛的，我想要生兩個，目前是這樣的共識，但沒有確定一定要怎麼樣，怎樣都好」。

為了生小孩，他坦言日常保健食品都有在吃，至於那些「提振雄風」的補品還不用，「我目前還行！」現在夫妻倆有看中醫調理身體，媽媽也會幫媳婦食補，「我們其實滿常回家吃飯的，媽媽都讓小樂點菜，看她想吃什麼」，他強調老婆小樂跟爸媽相處也很好、感情非常好、沒有婆媳問題 。

之前有媒體報導李玉璽媽媽曾介意許允樂剛結束一段婚姻且屆高齡產婦年紀，極度反對這門親事，李玉璽澄清：「那新聞不知道怎麼來的，婆媳關係很好，沒有那件事，小樂比較替媽媽打抱不平，因為她覺得媽媽對她非常好，為什麼會傳出這種話。」

農曆新年將到，剛入門的媳婦可有準備年菜計畫？李玉璽驚問：「有這種事哦？我們家沒有這個傳統。媽媽就是很興奮地覺得今年過年又多一個人，只有這樣的心情，媽媽說她會準備，沒有要小樂準備，我們家是有話直說類型 ，如果真的有需要，我媽一定會提。」

他說結婚至今還沒吵過架，一切非常好，結婚滿月也沒有要特別慶祝，「因為我們的日常就是時不時出去約會」。問及最近為對方做過最浪漫的事？他說自己還在練習，「這幾天反而是她比較貼心，因為我最近早上會看盤，所以8點多就會硬起來」，一說完「硬起來」，見大家哈哈大笑，他也驚呼連忙澄清：「不是硬起來，是硬爬起來，然後去看盤啦，她會特別起來端早餐到我面前，讓我邊吃邊看盤」，讓他很感動。

投資台股、美股很有心得的他，坦言股市投資是目前主要收入來源之一，被問至少有大賺幾百萬？他沒否認，謙虛說還在學，但也笑認前陣子參加股市投資比賽還得了第一名，因為準備要生小孩 ，還不知道以後生養小孩會花多少錢，所以趁現在能賺盡量賺，目前夫妻財務各自管理，但也有共同帳戶，房子也會視將來需求考慮換大房。

他覺得老婆旺夫，直呼「真是娶對人」，坦言最近工作變多、滿忙的，除了舞台劇排練也錄製新歌，至於先出情歌還是兒歌就看靈感，想到什麼、有感覺就寫。