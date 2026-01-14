李玉璽婚後首度露面 曝積極做人「隨時想撲到老婆」

李玉璽婚後首度露面，為香氛機品牌站台。

李玉璽與大他六歲的許允樂登記結婚將滿月，今（14）日是他婚後首度露面，為香氛機品牌站台，提及新婚生活，他說：「很好、很開心、很快樂。」每天睡醒可以看到另一半睡得很好，有種幸福感，且兩人一致目標就是積極做人，計畫生兩個小孩，未來舉辦婚禮，想由小孩當花童。

晉級為人夫，李玉璽的心態上更穩重、目標更明確，對於「做人計劃」，他說：「積極但不過度努力，如果今年可以，隨時歡迎，來了就來了。」夫妻倆生活很有情趣，常在家裡點蠟燭與聖木，營造出幸福感，是否會因香味撲倒老婆？他害羞笑回：「怎麼樣都會吧。」

李玉璽近期靠中醫調理身體，想和老婆許允樂生兩胎。

結婚不到一個月，兩人財務仍各自獨立，但有一共同帳號，一起存育兒及教育基金，除了演藝事業，李玉璽早上會起床看盤買股票，小樂會為他準備早餐，李玉璽一度口誤說：「我早上八點會『硬』起來。」雙關語讓人驚呼，他則害羞轉身撲牆。

李玉璽隨時想撲倒老婆許允樂。

先前曾傳出婆媳不合，李玉璽指老婆許允樂很常替媽媽打抱不平，因為媽媽對她很好，不懂為什麼會有這種傳聞，且年關將至，媽媽開心家裡多了一個人，他也讚老婆很「旺夫」，因最近工作量增加、股票也獲利，他直呼：「娶對人了。」

