李玉璽婚後首露面！唱一半「小樂衝上台擁抱」大秀婚戒閃瞎全場

記者徐珮華／台北報導

高雄夢時代「星空音樂日」20、21日一連兩天登場。剛成為人夫的李玉璽，坦言今年最開心的事是和許允樂（小樂）結婚，不忘幽默稱：「不是等一下表演的小樂（吳思賢），是許允樂。」但沒想到演唱〈我們青春〉時，吳思賢突然衝上台合體表演相擁，李玉璽摸著他長辮子造型說「長頭髮的小樂是我老婆」，更當場放閃秀出婚戒，引起全場歡呼。

李玉璽婚後首度公開露面，登上夢時代星空音樂日演出。（圖／夢時代&獎金獵人提供）

李玉璽17日宣布與大6歲的許允樂結婚，昨（21）日以新身份演出。他透露明年規劃包含舞台劇、新歌、新節目，還突然討論起自己的社群版面，開玩笑稱前幾天才在跟前男團成員高興拍男男曖昧短影片，接著就發和許允樂結婚的照片，讓他看了都覺得妙，笑說：「有老婆也可以有老公。」

廣告 廣告

至於即將迎來的耶誕節，李玉璽要先和老婆共度晚餐，再和朋友們一起過節。其實小倆口不只在節日浪漫，日常更是羅曼蒂克，他分享：「很常在節日外寫個小卡片給對方，有時候她比較早出門上班，會在水煮蛋上畫畫，我起床就有早餐吃；趕著出門工作時，發現保健食品都已經被包好放在包包裡了；或是我鼻子跟皮膚很常過敏，她都會在床頭放好過敏藥。」幸福之情溢於言表。

吳思賢分享耶誕節計畫。（圖／夢時代&獎金獵人提供）

吳思賢面對即將到來的耶誕佳節，表示由於沒和家人一起住，所以更重視儀式感，一定要相聚。他的耶誕節充滿歡樂，有一群一起長大的朋友會玩交換禮物，每年把禮物金額往上加1萬，但仍會收到讓人不滿意的禮物。他舉例，很貴的精品服飾不是每個人都能駕馭，收過最喜歡的禮物則是一個古董燈飾藝術品。

壓軸登場的男團「FEniX」，將新專輯《參》唯一抒情單曲〈Not Alone〉首唱留給夢時代星空音樂日。今年的耶誕節團員要一起渡過，為跨年表演新曲目做準備。被問到印象中度過最浪漫的耶誕節？他們嘴甜說：「這幾年都很浪漫，因為都有『救火隊』（粉絲名）一起度過。」

更多三立新聞網報導

黃明志吸毒案「獲判無罪」！大逆轉當庭釋放 經紀人說話了

北車中山隨機攻擊！蕭彤雯點破「兇嫌最終目的」呼籲：別再提他名字

獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲

黃明志涉毒案大逆轉！謝侑芯閨密「最強奶媽」又開戰 怒提1質疑

