李玉璽媽傳急抱孫「怕38歲許允樂生不出」不忍發聲了：我自己的人生藍圖

娛樂中心／綜合報導

許允樂於2025年底宣布與小6歲的歌手李玉璽再婚。（圖／翻攝自李玉璽IG）

女星許允樂於2025年底宣布與小6歲的歌手李玉璽再婚，婚訊公開後獲得外界不少祝福，怎料日前卻遭週刊爆料，指男方母親因她年近38歲、擔心受孕困難一度反對婚事，甚至牽扯「凍卵備孕」等私密細節，引發輿論討論。沉澱超過一天後，許允樂於昨（1日）下午透過社群平台親自回應，直言相關內容「無稽又傷人」。

許允樂IG發文貼出限動表示，原本並不打算對傳聞多做回應，不過考量到錯誤資訊已對家人造成困擾，尤其「太冤枉我們媽媽了」，因此選擇站出來說清楚。她強調，婆婆並非外界所形容的保守角色，「我們媽媽何止開明，根本超級可愛、好相處」，更透露自己在還只是李玉璽的女朋友時，就已經被對方疼愛有加。

許允樂被周刊指婆婆給懷孕壓力不忍了直球回應。（圖／翻攝自許允樂 IG）

針對外界揣測的「長輩催生」與傳統壓力，許允樂也語氣堅定地澄清，表示自己從來沒有被要求遵循所謂的八股觀念。她坦言，想生小孩一直都是自己人生藍圖的一部分，「是我自己從小到大都有的想法」，並非因年齡或家庭壓力而被迫決定。她也分享婚後的生活狀態，形容自己與李玉璽正處於幸福階段，已開心地進行備孕計畫，雙方家人、兄弟姊妹與真正親近的朋友們都給予祝福，「連狗狗貓咪都在祝福我們」，字裡行間流露出對家庭的珍惜與滿足。

對爆料來源，許允樂則語帶保留，直言外界不應輕信「匿名親友」說法，並指出這類人士「要嘛不親，要嘛不是真的友」。她也期盼新的一年，大家能把注意力放回自身生活，專注於健康、睡眠與平安，不再被不實消息影響。文末，許允樂強調，希望這是自己最後一次回應，懇請外界別再將焦點放在揣測與臆測上。

