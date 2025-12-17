李玉璽宣布結婚「浪漫短文告白許允樂」超閃！ 甜洩兩人私下互動

李玉璽17日宣布跟大6歲的許允樂結婚，兩人因為合作舞台劇《婚內失戀》擦出火花，今年初才公開交往，每次李玉璽被問到跟許允樂的感情，甜蜜的笑容都完全藏不住，好消息公開後也湧入大批粉絲跟好友獻上祝福，他甜蜜的寫著「她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老」。

李玉璽中午在社群宣布登記結婚的好消息，並放上甜蜜的婚紗照，寫著「我不太擅長，那些其實很重要的事情，例如儀式感，她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到。例如過敏的皮膚，她不會說不要抓，只是牽住我的手。例如生活，她說『我也不會，那我們一起』，她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起，她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老」，寫實描繪兩人既踏實又浪漫的互動。

李玉璽以前對戀情很低調，但近年他心境轉變，加上身邊朋友陸續成家，因此決定更誠實的分享生活，聊到許允樂，他坦言兩人價值觀很契合，稱讚許允樂非常善良，「她很知道自己想要什麼，也非常勇敢。我常常瞻前顧後，但在我低潮時，她一直鼓勵我。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導