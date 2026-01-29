李玉璽才剛新婚就見「舊愛」 娶二婚許允樂坦言更謹慎！認清「不能忽視的底線」

李玉璽（左）與許允樂新婚正甜蜜。翻攝臉書

李玉璽二度參演舞台劇《婚內失戀》，不過心境與首次參與時大不相同。他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。

太太許允樂先前曾擔任《婚內失戀》的特別來賓，李玉璽透露兩人也因此透過作品深入聊了許多彼此的價值觀，重新對齊對婚姻的想法，他形容《婚內失戀》是一個很好的媒介，讓他們更清楚彼此真正想要的是什麼，也更知道在關係中應該留意與調整的地方。

這次再度詮釋結婚5年的夫妻狀態，李玉璽直呼自己與角色的距離變得更近，也因此在演出過程中開始觀察，哪些行為或互動可能會慢慢累積成為結婚15年甚至30年的模樣，同時思考有哪些事情是現在就能開始實踐與修正的，讓這次的演出多了一層更貼近人生的體會與反思。

李玉璽（右）升格人夫再演《婚內失戀》心境大不同。艾彼新創股份有限公司提供

新婚的李玉璽透露現在很享受婚姻生活，回到家會很開心，如果對方在工作，自己就在家打掃，等對方回來時有一個乾淨舒適的空間；或是自己外出工作，回家時對方也早已準備好迎接彼此，兩人是非常互相、為對方著想的狀態，偶爾遇到不用上班的日子，也會特別小小慶祝一下，去咖啡廳坐坐、聊天。

新婚正甜蜜！坦言20年後一定會變

是否會擔心多年後感情走向劇中「15年婚姻」的疲乏狀態？李玉璽坦言，10年、20年後的相處一定不會和現在一模一樣，但因為他和許允樂都看過《婚內失戀》，也透過這部戲得到很大的提醒，所以兩人是有意識地在經營婚姻，並且真心希望也相信不會走到那樣的狀態。

李玉璽形容，他們並不是把婚姻看成「求婚、登記就完成」的簡單事情，而是在確定彼此之前，給過對方很多挑戰與討論的空間，有話就直說，清楚告訴對方什麼是自己的地雷、什麼是不能忽視的底線，甚至包括金錢觀、信仰等比較敏感的議題，也都是攤開來談。

李玉璽（左）享受婚姻甜蜜日常，與項婕如透過肢體互動上演甜蜜感覺。艾彼新創股份有限公司提供

許允樂第二次進入婚姻，也更謹慎、更確定，對李玉璽來說，這同樣是一份很大的責任，所以兩人在結婚前花了非常多時間溝通，甚至一起上婚前輔導課程，讓彼此更確認「就是對方」，也讓這段關係從一開始就建立在清楚、誠實與自覺之上。

二度搭檔項婕如！發展不一樣的火花

此次演出和上次不同之處還有對手演員，李玉璽這次與項婕如搭檔CP，發展出一組全新、只屬於兩人的小志與小柔。李玉璽認為，角色核心與身分設定仍會依循劇本，但許多情感與價值觀的觸發，其實更來自觀眾觀看時的感受，而他們要做的，是在既有劇本的基礎上，和項婕如一起開發出不一樣的火花。

這次也是兩人繼戲劇《神之鄉》後的二度合作，相隔6、7年再度與「舊愛」演CP，彼此都成長許多，生命經驗也不同，加上導演的引導，讓李玉璽看見項婕如過去未曾展現的一面，原本以為她是安靜、文青型的演員，卻在排練中釋放出更瘋狂、有能量的一面，讓他覺得非常新鮮。

《婚內失戀》李玉璽（右）二度搭檔項婕如演出，看到對方不同面貌。艾彼新創股份有限公司提供

李玉璽笑說：「原本想說我這麼『屁』，如果對方對我的表演不為所動該怎麼辦？互動可能會像媽媽帶小孩，沒想到反而遇到一個比自己更瘋的對手，我覺得這樣很好。」項婕如則分享，這次與李玉璽把新婚甜蜜感建立在生活細節上，例如小小的肢體默契、眼神交流，讓觀眾能感受到兩人之間自然、習慣且充滿信任的互動。



