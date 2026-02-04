李玉璽新婚後首過年！甜娶許允樂吐心聲 暖捐「私密衣物」做公益

記者徐珮華／台北報導

炎亞綸號召旗下藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝以及江宏傑，共同捐出私服與配件，將於2月7日在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣，所得將全數捐予伊甸基金會，陪伴更多有需要的長輩與障礙者在農曆年前吃得暖、心更暖。談及發起初衷，炎亞綸表示，隨著身分從藝人跨界成為公司經營者，肩上的責任也更加明確，不只是帶領團隊向前，更希望能為社會多盡一份心力。

炎亞綸領軍李玉璽、許孟哲、蔡黃汝以及江宏傑投入公益。（圖／晴空鳥提供）

李玉璽分享，能在過年前透過義賣整理衣物、實踐斷捨離，也像是為新的一年做準備。江宏傑則捐出平時訓練或比賽時穿著的戰服，希望把努力與祝福一同傳遞出去。蔡黃汝提到自己捐出的多是實際穿過、也常使用的衣物，希望這些衣物能被新的主人好好珍惜。炎亞綸也認為，透過義賣讓物品找到新的去向，是一種雙贏的選擇，讓公益與環保真正落實在日常行動中。

許孟哲也表示，這類型的義賣活動很有意義，除了將收入捐給基金會，幫助更多需要幫助的人，也讓衣櫃裡較少穿到的衣服能被實際運用。他此次捐出的其中一件外套，更是2019年拍攝《穿盔甲的少女》時的戲服，對他而言別具紀念意義。

李玉璽將迎來婚後首個農曆過年。（圖／晴空鳥提供）

談到過年意義，炎亞綸認為核心價值在於慎終追遠，有祖先、有過去，才有現在與未來，每次團聚都值得被珍惜，希望把這份陪伴與溫暖延伸給更多需要的人。李玉璽每年過年幾乎都回爸媽家，大年初一大掃除、貼春聯是不可或缺的儀式；今年身為新婚後的第一個農曆年，多了一個共同經營的家，也多了太太許允樂（小樂）的原生家庭，讓團聚顯得更加熱鬧溫暖。

許孟哲則笑說，這幾年過年多半是親戚北上團聚，每年一定會準備刮刮樂與小遊戲，成為親友間最期待的時刻。蔡黃汝最期待爸爸親自下廚準備整桌年菜，對她而言，整理房間、清理心情，也象徵重新歸零、迎接新的開始。江宏傑則表示，除夕夜一定要和家人圍坐圓桌吃團圓飯，今年也會帶著孩子到廟裡走走，為家人祈福。

江宏傑分享過年儀式，將參拜廟宇替家人祈福。（圖／晴空鳥提供）

談及2026年新計畫，炎亞綸許願每個人都能平安健康、生活順利，同時期待3月28日高雄演唱會順利完成。李玉璽期許在新身份與新階段中，讓大家看到更多不同面向，除了戲劇與舞台劇演出，也將迎來全新的綜藝計畫，並持續投入生日公益行動。許孟哲希望新的一年嘗試更多不同領域的挑戰，帶來嶄新作品。蔡黃汝則期許專注創作、照顧好健康，並在選擇上更加忠於自己。江宏傑表示，未來一年將把既有工作做到最好，只要是適合的挑戰，都會全力以赴。

