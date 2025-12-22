李玉璽新婚放閃！合體「長髮小樂」 透露老婆「製造浪漫」連早餐都超有哏

李玉璽婚後首次公開演出，大曝愛妻許允樂浪漫情事。夢時代&獎金獵人提供

高雄夢時代購物中心於20、21日一連兩天舉辦「星空音樂日」，兩晚由13組人氣藝人與音樂創作者接力演出。甫於17日驚喜宣布與大6歲的許允樂（小樂）結婚的歌手李玉璽，婚後首度露面便成為全場焦點。他在台上幽默澄清，今年最開心的事是和許允樂結婚，「不是等一下要表演的那個小樂（吳思賢）」，沒想到隨後演唱〈我們青春〉時，吳思賢竟驚喜衝上台合體相擁。李玉璽更調皮摸著吳思賢的長辮子造型笑稱：「長頭髮的小樂是我老婆。」並大方秀出婚戒，讓台下粉絲尖叫聲不斷。

水煮蛋畫畫、備妥過敏藥！李玉璽甜曝人夫日常：有老婆也可以有老公

李玉璽在台上大方分享新婚喜悅，坦言前幾天才在社群發布與高興拍的男男曖昧影片，接著就發婚訊，連自己都覺得有趣，笑說：「有老婆也可以有老公。」

談及人夫生活，他透露老婆許允樂極致浪漫，日常生活中會幫他準備好早餐，並在水煮蛋上畫畫；甚至貼心幫他在包包裡備好保健食品，連床頭都會放好過敏藥，照顧得無微不至。對於即將到來的耶誕節，他表示會先與老婆浪漫晚餐，再與好友相聚，明年也將展開舞台劇、新歌與新節目的全新規劃。

吳思賢耶誕交換禮物金額破表！FEniX南法取景新歌首唱留夢時代

第2天的演出由全方位男神吳思賢（小樂）帶來高人氣表演，他透露現在更重視與家人相聚的儀式感，更分享朋友圈的交換禮物傳統，每年禮物金額竟往上遞增1萬元，但他笑說仍會抽到難以駕馭的精品服飾，最滿意的收穫則是古董燈飾藝術品。

而實力派偶像男團FEniX則壓軸登場，帶來遠赴南法取景的新專輯主打歌〈我就是無法失去你〉，並將抒情單曲〈Not Alone〉的首唱留給夢時代。團員們嘴甜表示，近年有粉絲「救火隊」陪伴度過，就是最浪漫的耶誕節。

FEniX新專輯中的唯一抒情單曲〈Not Alone〉首唱。夢時代&獎金獵人提供

展榮展瑞、KIRE接力開唱！多元風格打造全齡星空城市派對

首日演出由網路人氣創作者K.R. Bros展榮展瑞、潮流音樂人KIRE、唱跳歌手連穎、新加坡歌手兆群等人揭開序幕，以豐富多變的曲風炒熱現場氣氛。活動卡司還包括Juice Boy、薛恩、YOYO家族南瓜哥哥及粗大Band，涵蓋多元音樂風格與跨世代魅力，吸引大批親子族群與年輕歌迷參與。



