李玉璽新婚禮物獲「市長祝福」！「親題8字」祝福內容曝光了

娛樂中心／吳宜庭報導



32歲男星李玉璽與大6歲的許允樂於去（2025）年12月17日登記結婚，新婚喜訊曝光後獲得外界滿滿祝福。婚後不到三週，李玉璽昨（9）日在社群平台曬出一份特別的新婚賀禮，照片中是一把金色鏟子，不僅造型吸睛，鏟面上更有台北市長蔣萬安的親筆題字與簽名，寫下「玉璽、允樂，長長久久、幸福美滿」8字祝福，讓不少網友驚呼「誠意滿滿」。李玉璽也在貼文中表達感謝之意。





蔣萬安在金鏟子上寫下，「玉璽、允樂，長長久久、幸福美滿」。(圖／翻攝自IG @mr.lucy___)

事實上，「金鏟子」近年已成為台灣婚禮圈常見的祝賀禮品，因「鏟子」諧音近似「產子」，象徵祝福新人好孕到、早生貴子，常被視為兼具喜氣與寓意的賀禮。民間也流傳，金鏟子的擺放位置與方向各有不同說法，寄託對新婚家庭幸福圓滿、家運興旺的期盼。蔣萬安親自題字送上金鏟子，也被視為對新人婚姻的祝福與期許。





兩人婚後不久就捲入「男方母親反對婚事」傳聞，對此許允樂強調婆婆相當開明、好相處，並無外界揣測的壓力與紛擾。(圖／翻攝自IG @mr.lucy___)

不過，兩人婚後也一度捲入傳聞風波，先前有週刊爆料李玉璽母親因生育問題反對婚事。對此，許允樂親自發聲澄清，「我們媽媽何止開明，根本超級可愛、好相處！我才只是女朋友時，就已經被疼到不行，更不用說啥婚後生子的傳統八股觀念」。她也坦言，生小孩本來就是自己的人生藍圖，與李玉璽對未來已有共識，目前正在備孕中，呼籲外界勿再輕信未經證實的傳言。





