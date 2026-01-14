李玉璽新婚許允樂後首露面！ 暢聊婚姻生活「先備孕再辦婚禮」

李玉璽是李亞明的兒子，因演出電影《我的少女時代》走紅。32歲的他於去年底宣布與大6歲的女星許允樂登記結婚，14日是他婚後首度露面。聊起新婚生活，他坦言非常開心，夫妻倆婚後完全沒有吵過架，目前也已開始積極備孕。

被問到婚禮計畫，李玉璽表示，想先和許允樂生兩個小孩後再補辦婚禮，直言「小孩當自己的花童也蠻酷的」。他也說今年若能迎來新生命隨時歡迎，但同時也擔心給自己和老婆太大壓力，貼心表示：「我們積極，但不過度努力。」

即將迎來農曆新年，李玉璽笑說，因為今年多了媳婦，媽媽相當開心，已經包辦所有年菜準備。他也透露婆媳相處非常融洽，對於外界空穴來風的不合傳言，許允樂反而替婆婆抱不平，直言婆婆對她非常好，怎麼會出現這樣的傳言。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導