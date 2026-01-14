李玉璽新婚許允樂甜蜜首現身！脫口「早上8點硬起來」秒哀嚎

李玉璽新婚後首現身出席香氛品牌活動。（林淑娟攝）

32歲的李玉璽去年12月與離婚恢單2年的徐允樂登記結婚，他14日在新婚後首露面現身香氛品牌活動，幸福洋溢地分享新婚生活很開心快樂，「心態上更穩重了一些、目標也更明確 ，有個人在身邊的那種感覺不太一樣。不管是賺錢、或接下來方向，身邊都有一個人可以一起討論」，他覺得現在生活最甜蜜的事，就是睡醒可以看到另一半睡得很好，「是我覺得很幸福的時候」。

許允樂的前一段婚姻因與前夫張兆志對於生小孩沒共識而離婚，李玉璽坦言也想當爸爸，與老婆正積極備孕，但也不會過度努力，目前沒有壓力，就是檢查、放鬆心情地準備，爸媽也都是滿期待的。至於婚禮籌備？他表示：「我們目前的想法是先生小孩，先規劃做備孕的動作 ，生完再辦婚禮，我們覺得花童是自己小孩，好像也滿可愛的」，被提醒那可能要生很多個？他笑問「花童應該要幾個」，「兩個？我想要生兩個」，他也說，目前是這樣的共識，但沒有確定一定要怎麼樣，強調「怎樣都好」。

為了生小孩，他坦言自己日常的保健食品例如魚油都有在吃，至於那些「提振雄風」的補品則還不用，「我目前還行！」現在夫妻倆是有在看中醫調理身體，媽媽也會幫媳婦食補，「我們其實滿常回家吃飯的，媽媽就都讓小樂點菜，看她想吃什麼」，他強調老婆小樂跟爸媽相處也都很好、非常好、完全沒有婆媳問題 。

之前有媒體報導李玉璽媽媽最初曾介意許允樂剛結束一段婚姻且屆高齡產婦年紀，對這門親事極度反對，李玉璽也澄清：「之前那新聞不知道是怎麼來的，婆媳關係很好，沒有啊那件事，小樂比較是替媽媽打抱不平，因為她覺得媽媽對她非常好，為什麼會傳出這種話。」

農曆新年即將到來，剛入門的媳婦可有洗手作羹湯或準備年菜的計畫？李玉璽驚問：「有這種事哦？我們家是沒有這個傳統。媽媽就是很興奮地覺得今年過年又多一個人，只有這樣子的心情，然後是目前媽媽說她會準備，沒有要小樂準備，我們家沒有這個習俗。而且我們家比較是有話直說的類型 ，就是如果真的有需要，我媽媽一定會提。」

他說兩人結婚至今還沒有吵過架，目前都一切非常好，至於結婚滿月目前也沒有要特別慶祝，「因為我們的日常就是會時不時的出去約會啊什麼的」。至於最近為對方做過最浪漫的事？他說自己還在練習、有在學，「這幾天反而是她比較貼心，因為我最近早上會看盤嘛，所以我 8點多就會硬起來⋯⋯」一說完「硬起來」，見到大家哈哈大笑，他自己也驚呼連忙澄清：「不是硬起來，是硬起床！硬爬起來，然後去看盤，她其實會繼續睡 ，但是她有時候就是會特別起來幫我端早餐，到我面前，讓我邊吃邊看盤」，讓他很感動。

投資台股、美股很有心得的他，坦言股市投資是自己目前主要收入來源之一，被問至少有大賺幾百萬？他遲疑且吞吞吐吐沒否認，謙虛說還在學，難道資產已上億？他澄清「沒有啦！沒有到上億」，但也笑認自己前陣子參加股市投資比賽還得了第一名。他說，因為在準備生小孩 ，所以還不知道以後生養小孩會花多少錢，所以就趁現在能賺盡量賺，房子也會是將來需求考慮換大房。

是否覺得老婆旺夫？「我相信她是啦！真是娶對人」，坦言自己最近工作變多、滿忙的，除了舞台劇排練準備，也有在錄製新歌，目前沒有規劃跟老婆一起發新歌，但也不排斥，至於先出情歌還是兒歌，就看靈感，想到什麼就寫，有感覺就寫。

