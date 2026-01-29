李玉璽新婚「金錢觀、信仰」全攤開講 與愛妻許允樂說清地雷底線

【緯來新聞網】李玉璽二度演出舞台劇《婚內失戀》，心境與首次參與時大不相同。他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。太太許允樂先前曾擔任《婚內失戀》的特別來賓，李玉璽透露兩人也因此透過作品深入聊了許多彼此的價值觀，重新對齊對婚姻的想法，他形容《婚內失戀》是一個很好的媒介，讓他們更清楚彼此真正想要的是什麼，也更知道在關係中應該留意與調整的地方。

李玉璽這次與項婕如搭檔CP。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

是否會擔心多年後感情走向劇中「15年婚姻」的疲乏狀態？李玉璽坦言，10年、20年後的相處一定不會和現在一模一樣，但因為他和許允樂都看過《婚內失戀》，也透過這部戲得到很大的提醒，所以兩人是有意識地在經營婚姻，並且真心希望也相信不會走到那樣的狀態。他形容，他們並不是把婚姻看成「求婚、登記就完成」的簡單事情，而是在確定彼此之前，給過對方很多挑戰與討論的空間，有話就直說，清楚告訴對方什麼是自己的地雷、什麼是不能忽視的底線，甚至包括金錢觀、信仰等比較敏感的議題，也都是攤開來談。



因為對許允樂而言這是第二次婚姻，需要更謹慎、更確定，而對他來說，這同樣是一份很大的責任，所以兩人在結婚前花了非常多時間溝通，甚至一起上婚前輔導課程，讓彼此更確認「就是對方」，也讓這段關係從一開始就建立在清楚、誠實與自覺之上。

李玉璽二度演出舞台劇《婚內失戀》。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

此次演出和上次不同之處還有對手演員，李玉璽這次與項婕如搭檔CP，首次加入《婚內失戀》的項婕如形容，自己就像是走進一段早已在發生、而且無法旁觀的親密關係，她認為舞台劇的即時性會把演員的狀態無限放大，當天的呼吸、專注力，甚至情緒的猶豫，觀眾其實都能真切感受到。對她而言，最大的挑戰是在高能量的演出中，仍然讓情緒保持鬆動，而不是急著把戲完成，「我後來試著比較信任身體，讓情緒從當下自然發生，而不是預設要到哪裡。」



在準備角色時，項婕如坦言自己聽了很多身邊已婚女性的故事，雖然每個人的經歷與情節都不盡相同，但她們說話時常出現的停頓、嘆氣，以及那種淡淡帶著「算了」的語氣，卻有著相似的質地。這些細微的情緒讓她理解，小柔其實一直都很努力，她並不是不愛，而是有時候愛得有點累了。這份疲憊與無奈，讓她在塑造角色時，能讓小柔不只是劇情中的一個人物，而是一個正在撐著生活、努力維持關係的人，使角色更加立體而真實。



舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始，連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。由最近火紅的舞台劇「嫌疑犯X的獻身」導演吳維緯操刀編劇與執導，經典演員卡司為吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑等演員，除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請了觀眾熟識的電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如帶來的演出。

