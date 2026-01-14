李玉璽新婚1個月首露面！突自爆「早上8點硬起來」許允樂貼心做1事

記者徐珮華／台北報導

李玉璽去年底與許允樂（小樂）登記結婚，今（14）日出席香氛品牌活動。升格人夫近1個月的他，受訪甜蜜笑說新婚生活「很好、很開心、很快樂」，心態上更加穩重、賺錢目標也變得更明確；不過面對現場媒體頻頻追問做人進度，他一度難以招架，還意外脫口「早上8點硬起來」，隨後才驚覺說錯話並急忙修正，笑翻全場。

李玉璽出席香氛活動，分享甜蜜新婚生活。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李玉璽新婚近1個月，相當滿足有伴侶能一同討論未來的狀態，對於生子也已經有共識，現階段「積極但不過度努力」。至於是否有機會拚出今年的「馬寶寶」，他笑回「如果可以的話隨時歡迎」。他透露夫妻倆目前仍享受兩人世界，尚未規劃蜜月旅行，預計生完兩個小孩再舉辦婚宴，認為若花童是自己的孩子，畫面應該相當可愛。

李玉璽表示爸爸李亞明和媽媽雖然期待抱孫，但不給壓力，夫妻倆目前都有調養身體備孕，也經常回家吃飯，媽媽會特別準備雞湯食補，也開放媳婦許允樂點菜。針對先前傳出媽媽反對兩人婚事，他強調婆媳相處融洽，「之前那新聞不知道怎麼來的」，也透露許允樂認為婆婆對自己非常好，因此替她抱不平。

李玉璽自爆早上8點「硬起來」，驚呆全場。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談及喜愛的香氛味道，李玉璽分享自己偏好木質調，夫妻倆也會點蠟燭讓家中充滿香味。至於婚後做過最浪漫的事，他坦言自己並非浪漫型，反倒是許允樂在他每天早上8點「硬起來」時，會貼心地準備早餐。此話一出驚呆現場眾人，他才急忙解釋是「硬爬起來」看股票，也分享婚後最甜蜜的時刻：「睡醒看到另一半睡得很好，是我覺得很幸福的時刻。」

