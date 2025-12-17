李玉璽晉升人夫娶回許允樂 江宏傑祝福被問婚姻秘訣自嘲：問我嗎

【緯來新聞網】温昇豪、江宏傑今（17日）出席《廚師的迫降2：客家廚房》記者會，面對同門李玉璽宣布娶回許允樂，江宏傑笑喊：「有啊有傳訊息恭喜他，我覺得是遇到對的人，沒有嚇到。」至於有沒有分享婚姻秘訣，江宏傑先是幽默自嘲：「問我嗎？」接著又笑回：「我想他也聽不進去吧！就是好好愛著對方吧！」

江宏傑（左）、温昇豪出席《廚師的迫降2：客家廚房》記者會。（圖／攝影組）

江宏傑表示，先前在公司聚會上有看過李玉璽跟許允樂互動，看得出兩人很相愛，「我覺得就是遇到對的人啦。」至於他自己，他目前仍是單身中，「 現在的時間都是工作跟小孩了，（對感情）不強求了。我覺得現在也蠻好的，把自己、生活還有小孩子打理好，是幸福的，我覺得很知足。」

廣告 廣告

同門李玉璽宣布結婚喜訊，江宏傑表示祝福。（圖／攝影組）

至於先前粿粿跟范姜彥豐鬧婚變，有網友建議江宏傑跟范姜彥豐湊一對組CP，江宏傑則幽默回覆網友：「謝囉！」對此江宏傑表示，「我覺得網友很有創意，沒有什麼特別意思，偶爾海巡一下可以得到蠻多快樂的。」



至於是否有關心同樣有參加《全明星運動會的》粿粿跟王子？江宏傑坦言，和兩人私下已經很少聯絡，「我覺得每個家庭都要學習，這種事情我不方便打擾，也不方便做評論，而且那時候剛好是《客家廚房》宣傳期，也是蠻忙的，比較沒時間follow。」

更多緯來新聞網報導

趙詠華暴瘦8公斤明顯小1號 施孝榮為他們救不回髮際線

阿沁靠版稅賺翻！F.I.R.第三代被虧面目全非 認了也沒輒「擋不住建寧」