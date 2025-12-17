李玉璽曝婚宴計畫 親解許允樂肚皮進度

李玉璽（左）、許允樂分享婚紗照。晴空鳥提供



32歲李玉璽今（12╱17）宣布與大6歲的許允樂結婚，還甜蜜嗨喊：「我們會一起變老。」他透露2人是今天登記結婚，至於婚宴和生子計畫，他也回覆了。

婚訊曝光後，李玉璽特別感謝大家的祝福，也透露：「爸媽都很高興，也很祝福，婚宴目前還沒有規劃，有消息一定會跟大家說。」至於外界關心的許允樂肚皮動靜，他直言：「目前還沒有小孩，會努力。」

李玉璽甜蜜分享與許允樂的日常相處，「例如儀式感，她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到，例如過敏的皮膚，她不會說，不要抓，只是牽住我的手，例如生活，她說『我也不會，那我們一起』。她沒有拉我 ，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我 一起」。

更多太報報導

江宏傑認與粿粿「比較少聯絡」 祝福李玉璽：遇到對的人

柯佳嬿「多重人格」虐戀曾敬驊 網讚：定制的金鐘影后入場券

李玉璽、許允樂「我們結婚了」 甜蜜允諾：一起變老