李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」 對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於2人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出這門婚事，曾被李玉璽的家人反對，對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠傳。
許允樂大李玉璽6歲，據《鏡週刊》報導，有親戚透露，這門婚事從兩人交往初期、就被李母反對，在生育問題上頗有微詞，認為現年38歲的許允樂，恐會有高齡懷孕的困難。
面對傳聞，在南韓與老公共度跨年夜的許允樂，特別在個人社群直球回應，表示原本不想對無稽之談多做表示，「但想想那些錯誤的假訊息，太冤枉我們媽媽了，我們媽媽何止開明，根本超級可愛好相處，我才只是女朋友時已經被疼到不行，更不用說啥婚後生子的傳統八股觀念。」
許允樂貼文中也曬出李媽媽的對話紀錄截圖，只見李媽媽寫下「我們家現在是4人了！」足以見得這門婚事備受祝福。許允樂不諱言，自己確實想生小孩，能夠遇到同樣想要有家庭、孩子的另一半相當開心，目前也在快樂的備孕，親友都相當祝福，懇請外界別影響家人朋友，也祝福大家新年快樂。
其他人也在看
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
遭爆「母急抱孫」強烈反對婚事！李玉璽、許允樂首公開發聲不忍了
38歲的許允樂近日宣布與小她6歲的李玉璽攜手步入婚姻，如今週刊報導李玉璽的母親最初對這門親事極度反對，除了許允樂曾有過一段婚姻外，最關鍵的阻礙，莫過於許允樂已屆高齡產婦年紀，讓急於抱孫的婆婆憂心忡忡。對此兩人也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
王仁甫19歲女兒「這店打工」被拍！季芹證實：人生第一次
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王仁甫與季芹結婚多年，並育有一對兒女。其中現年19歲的女兒王禹心（樂樂），也開始嘗試打工賺錢。日前季芹分享女兒在飲料店上班的畫面，並在IG寫下心境，指出是女兒的「人生第一次」。貼文曝光後意外引發大量關注與討論。民視 ・ 22 小時前 ・ 16
梧桐妹新年同框繼母！48歲林若亞「淡出近況曝光」 賈靜雯掩面送祝福
賈靜雯與前夫孫志浩所生的大女兒梧桐妹（Angel），在2026年第一天於社群平台分享與父親、繼母林若亞共度新年的合照，罕見同框畫面隨即引發關注，也意外曝光48歲林若亞淡出演藝圈多年的近況。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
郭書瑤跨年拋震撼彈！牽手甜喊「能共度2026的人」真實身分曝光
郭書瑤（瑤瑤）與金陽、前「SpeXial」以綸分手後，日前被爆與乾哥「玖壹壹」春風（洪瑜鴻）緋聞，不過雙雙否認。日前受訪坦承已單身7年的她，今（31）日無預警在社群平台曬出一段牽手影片，並曖昧寫下「遇到了能攜手共度2026的人」，只是影片最後卻出現反轉結局，真相也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
Makiyo宣布2026離開台灣換跑道 主播劉盈盈官宣明年補辦婚宴
CNEWS匯流新聞網記者李衣綸、王昭濱／台北報導 藝Makiyo日前在為兒子「俊俊」慶生時，突然向在場友人表示，她將於2026 年離開台灣，並轉換跑道，而同場的主播劉盈盈也官宣，將在 2026 年 3 月 21 日補辦婚宴，並強調：「她不是未婚生子。」弔詭的是，政論名嘴尚毅夫當天也出現在生日趴，令外界好奇 Makiyo 口中的「轉行」，是否要轉向政經圈？ M...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 23 小時前 ・ 4
陳大天、劉樸結婚了！ 甜曬「一家三口合照」曝婚禮計畫
陳大天與劉樸結婚了！兩人於2026年元旦共同宣布，已於12月29日登記結婚：「從今天開始我們就是陳太太&劉先生了。」並抱著兩人的毛小孩蝦米一同入鏡，幸福模樣令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 4
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
李玉璽媽傳急抱孫「怕38歲許允樂生不出」不忍發聲了：我自己的人生藍圖
女星許允樂於2025年底宣布與小6歲的歌手李玉璽再婚，婚訊公開後獲得外界不少祝福，怎料日前卻遭週刊爆料，指男方母親因她年近38歲、擔心受孕困難一度反對婚事，甚至牽扯「凍卵備孕」等私密細節，引發輿論討論。沉澱超過一天後，許允樂於昨（1日）下午透過社群平台親自回應，直言相關內容「無稽又傷人」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
夫繼承上億遺產卻驟逝，婆婆給500萬逼媳離家「拋棄繼承」！她靠1招反制…律師嘆：人算不如天算
過世家人留有債務時，常會產生「拋棄繼承」的狀況，但有些人為了減稅或其他因素而選擇拋棄繼承，卻因為沒注意箇中眉角，導致意想不到的結局。律師蘇家宏近日在臉書分享一個案例，一位婆婆為單獨繼承丈夫遺產，給了兒媳500萬元要求放棄繼承權，沒想到媳婦發現自己懷有遺腹子，收了500萬後再靠新生兒成功繼承，把婆婆「反將一軍」。幸福熟齡 ・ 23 小時前 ・ 1
《繼承者們》演員宣布結婚引退！趙潤宇發女友合照放閃：遇見想共度一生的緣分
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導憑藉《繼承者們》、《花美男拉麵店》走紅的韓國演員趙潤宇昨（1）日晚間突宣布將結婚並引退，消息震驚演藝圈。趙潤宇在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
情歌王古巨基元旦報喜！ 57歲愛妻拚二胎成功圓夢
現年53歲的港星古巨基，2020年初才與大他4歲的經紀人妻子陳英雪（陈韵晴，Lorraine）生下一子。沒想到今年元旦，古巨基就發文報喜，宣布老婆高齡產下第二胎。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 發起對話
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 13
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4
《戲說》許鈞鈞元旦拋喜訊 半夜宣布結婚升格人妻：人生翻頁了
【緯來新聞網】台8女星許鈞鈞元旦凌晨透過社群平台公開結婚消息，宣示個人生活進入全新階段，消息一出引發緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中診所工地意外！66歲男3樓鷹架墜落頭重創命危 疑未綁安全帶釀禍
台中市大里區一處工地，今(2)日上午10點左右發生意外，一名66歲盧姓男子施工時不慎失足，從3樓鷹架掉落到2樓，頭部受到重創，當場失去呼吸心跳，所幸緊急送往大里仁愛醫院救治，目前已恢復呼吸心跳，但仍未脫離險境。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
狂蓋被子還是冷！日本人超強「三明治蓋被法」 鎖住熱氣超暖
冷氣團來襲，各地氣溫驟降，不少人晚上睡覺時，無論蓋多少件棉被仍覺得冷，其實是用錯方法。家醫科醫師陳欣湄分享日本的「三明治蓋被法」，只要調整鋪蓋順序，有助於鎖住熱氣，不過保暖要剛剛好，若半夜熱到流汗、睡得很悶，反而容易著涼或睡不好。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
中共手段太暗黑？范冰冰連8張「手捧金馬照」全不見
娛樂中心／李汶臻報導44歲中國女星范冰冰2018年捲入「陰陽合約」逃稅案後，遭中國封殺至今已7年之久。近年來，將事業重心轉往海外的她，去（2025）年11月憑藉馬來西亞電影《地母》在第62屆金馬獎封后。近日，范冰冰終於將實體獎座拿到手，並在社群Threads上一連發出8張合影，但同一則祝賀貼文到了中國社群微博，金馬獎座卻不見蹤影，超反差對比畫面流出引起討論。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
雙北麻油雞店湯鍋遭倒不明粉末 三嫌遭羈押禁見
雙北連鎖麻油雞店10家分店湯鍋被投放不明粉末，案發後檢警迅速逮捕3名嫌犯，新北地方檢察署依涉犯中華民國刑法恐嚇危害安全、毀損及參與犯罪組織等罪，向法院聲請羈押禁見3人獲准。（中央社資料照）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 30