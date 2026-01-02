李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」 對話幾路直接打臉

許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於2人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出這門婚事，曾被李玉璽的家人反對，對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠傳。

李玉璽、許允樂結婚（圖／晴空鳥）

許允樂大李玉璽6歲，據《鏡週刊》報導，有親戚透露，這門婚事從兩人交往初期、就被李母反對，在生育問題上頗有微詞，認為現年38歲的許允樂，恐會有高齡懷孕的困難。

面對傳聞，在南韓與老公共度跨年夜的許允樂，特別在個人社群直球回應，表示原本不想對無稽之談多做表示，「但想想那些錯誤的假訊息，太冤枉我們媽媽了，我們媽媽何止開明，根本超級可愛好相處，我才只是女朋友時已經被疼到不行，更不用說啥婚後生子的傳統八股觀念。」

許允樂貼文中也曬出李媽媽的對話紀錄截圖，只見李媽媽寫下「我們家現在是4人了！」足以見得這門婚事備受祝福。許允樂不諱言，自己確實想生小孩，能夠遇到同樣想要有家庭、孩子的另一半相當開心，目前也在快樂的備孕，親友都相當祝福，懇請外界別影響家人朋友，也祝福大家新年快樂。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導