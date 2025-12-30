李玉璽母「反對婚事」 許允樂「1計畫」緩和關係、夫妻倆得趕緊生小孩

38歲的作家許允樂日前宣布與小6歲的男星李玉璽攜手步入婚姻，這段姐弟戀看似浪漫，背後卻曾面臨不少考驗。據了解，李玉璽的母親最初對這門親事持反對立場，除了考量許允樂曾有過一段婚姻，更關鍵的因素在於許允樂已屆高齡產婦年紀，讓渴望抱孫的李媽媽感到憂心。

婆婆起初難接受，親戚透露交往過程先斬後奏

許允樂與李玉璽因合作舞台劇《婚內失戀》擦出愛火，認愛後發展迅速並順利登記結婚。根據鏡週刊獨家報導，雖然李玉璽的父親、資深音樂人李亞明對這段感情樂見其成，但李媽媽的態度初期較為強硬。據李家親戚透露，李媽媽當初不滿許允樂與前夫張兆志離婚未滿兩年，身分較為敏感，且兩人交往初期採取「先斬後奏」，家人竟然是透過新聞報導才得知戀情，讓親友一度感到錯愕。

李玉璽日前宣布與許允樂結婚。翻攝李玉璽 Dino Lee臉書

傳宗接代成核心問題，凍卵計畫化解婆媳阻力

這段關係中真正的矛盾核心在於「傳宗接代」。許允樂即將年滿39歲，高齡受孕的難度是李媽媽最擔心的部分。所幸許允樂早已提前完成凍卵，並與李玉璽達成「以結婚生子為前提」的共識，這項計畫才逐漸緩解了婆媳間的阻力。親戚進一步透露，這對新婚夫妻婚後的首要任務就是積極備孕，希望能趕在馬年順利得子，以此讓長輩安心。

減少工作調養身體，李玉璽坦言婚後有生子壓力

從李玉璽的婚後訪談中可發現，他在求婚前的兩個月便刻意與許允樂減少工作量、積極調養身體，兩人形影不離的背後，實則是在為「做人計畫」趕進度。李玉璽在展現寵妻之餘，也坦言感受到家族對生育的期待。回顧許允樂與張兆志的上一段婚姻，當初離婚的主因正是因為男方堅持不生，如今遇到觀念契合的李玉璽，也算圓了她想當母親的心願。

李亞明擺桌宴客，用儀式感祝福兒媳

在兩人完成結婚登記後，李亞明大方擺桌宴請親友，以實際行動為這對新人送上祝福。李玉璽分享，爸爸李亞明比他們更有儀式感，認為既然已經登記就應該吃飯慶祝，主動帶著小倆口與親友相聚。在父親的暖心安排下，李玉璽與許允樂感受到了被家族包圍的愛與支持，正沉浸在初為人夫與人妻的喜悅中。



