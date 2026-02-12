李玉璽求婚出糗NG！還原告白許允樂細節 浪漫自創曲也唱錯詞

記者鄭尹翔／台北報導

李玉璽將於 2 月 13 日正式推出全新單曲〈剛剛好〉，這首歌不只是情歌，更是他向小樂求婚的真實告白。選擇以親自創作完成這場人生重要儀式，李玉璽坦言，這段時間重新審視自己的創作狀態，曾因外界雜訊而迷失初衷，但因為想為小樂寫一首歌，反而找回最純粹的動機與力量。歌曲上架時間恰逢情人節前夕，讓這首從求婚誕生的作品，更添浪漫意義。

李玉璽推出求婚歌曲。（圖／晴空鳥 提供）

李玉璽透露，自第四張創作專輯後仍持續寫歌，卻常覺得創作動機不再單純，容易寫著寫著就變成自己不喜歡的樣子。這段期間，小樂始終在身旁鼓勵他不要放棄創作，也因此讓他萌生用一首歌回應這份支持的念頭。他形容自己曾像一塊找不到位置的拼圖，直到遇見對方，才發現原來世界上真的有一個「剛剛好」的位置。

談到〈剛剛好〉的創作過程，李玉璽表示，從萌生想法開始便陸續記錄心情與文字，但因為求婚必須保密，創作時間變得相當零碎，總共花了四、五天才完成。這首歌與求婚緊密相連，他同時構思現場安排。由於小樂是個很有主見的人，他事先詢問對方對求婚的想像，包括希望有重要朋友在場、能夠漂亮現身，以及完整記錄過程，再在這些條件之上加入自己寫歌與邀請親友寫下明信片祝福的橋段，讓音樂與儀式自然結合。

回憶求婚當天，李玉璽笑說自己因為太緊張唱得不夠完美，甚至一度唱錯歌詞，小樂還笑著說「可以再唱一次嗎」，成為兩人珍貴又真實的回憶。他也透露，第一個聽到這首歌的人其實是製作人楊子樸，兩人趕在求婚前完成卡拉版本，讓他十分感謝對方義氣相挺。小樂則分享，當天回家看到好友齊聚、燭光佈置與滿滿祝福明信片，早已感動不已，當李玉璽唸出關於「互相接住」的誓言時，更讓她數度落淚，最終說出那句「我願意」。

與以往作品相比，李玉璽直言〈剛剛好〉的心境截然不同，「情歌可以很多首，但求婚的歌只有一首。」他將歌曲定調為「剛剛好」，不是巧合，而是在關係中不多不少、恰到好處的存在。雖然這首歌原本只是寫給太太的私密作品，但他希望分享後，能讓更多人感受到愛情不必華麗張揚，而是彼此珍惜生活中最平凡卻真實的片刻。迎來新婚後的第一個農曆年，李玉璽也感性表示，多了一個需要一起經營的家，讓日常更加溫暖。〈剛剛好〉將於 2 月 13 日在各大串流平台上架，在情人節前夕為樂迷送上最真摯的告白。

