李玉璽求婚影片曝光！自彈自唱「緊張到哽咽」 許允樂幸福喊願意：可以快樂到70歲
歌手李玉璽與另一半許允樂在去年底驚喜宣布結婚，正式邁向人生下一個階段。時隔兩個月，許允樂昨（10）日終於在社群平台公開當初的求婚完整影片，還原那個讓她「一邊哭一邊笑」的幸福瞬間。她感性表示，這場精心策劃的驚喜，讓她當下就決定把男友變成老公。
「以為只是回家」 沒想到被工作人員串通送去被求婚
回憶起求婚當天，正是去年12月13日許允樂年度講座的最終場。她透露，當天演講結束後，她一如往常跟粉絲揮手說明年見，本以為下班後只是單純回家，沒想到身邊的工作人員和親友早就集體「倒戈」串通好。她開玩笑說，大家當時在那邊揮手，「原來不只是送我上車而已，根本是送我去被求婚。」
李玉璽緊張到「歌詞唱成倒裝句」 深情誓言哽咽幾度中斷
許允樂還原進家門的那一刻，笑稱自己門都還沒關好，鞋子也沒脫，第一反應就是急著想抱貓，結果一抬頭，竟然發現家裡塞滿了好友，每個人手裡都拿著氣球。她順著樓梯上的蠟燭燈光往上走，映入眼簾的是浪漫的背板、燈海，還有印著兩人專屬代號「LE」的大氣球，「有可愛的明信片、有貓、有恐龍、有大家寫的祝福，還有穿著西裝背著吉他的男朋友！」
最讓她動容的是，李玉璽當天穿上西裝，背著吉他深情獻唱自創曲。許允樂透露，李玉璽當下其實非常緊張，甚至緊張到把歌詞唱成「倒裝句」。當他唸出關於兩人「互相接住」的誓言時，更因為情緒激動，哽咽了好幾次才勉強把話說完。
「一邊哭一邊笑」 許允樂甜蜜喊話：把男友變老公
看著李玉璽手捧花束、單膝下跪送上戒指，許允樂形容那是一種從未有過的情緒，「那叫一邊哭一邊笑，一切剛剛好」。她也在文中深情發文：「一句我願意，把男友變成老公。謝謝這場求婚！可以快樂到70歲！」
影片曝光後，李玉璽也在下方幽默自嘲：「緊張到唱得亂七八糟。」許允樂則大方放閃稱讚：「好呆，謝謝你。」眾多網友湧入留言區祝福「看幾遍感動幾遍！你們一定一定會非常幸福」、「這影片我大概連續看了10遍，哭爆」、「要一輩子都那麼幸福美滿呦」。
