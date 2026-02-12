李玉璽求婚誓詞大公開！寫歌定情「竟唱錯詞」 許允樂不是第一個聽眾

李玉璽為求婚寫了主題曲〈剛剛好〉，求婚時還因緊張唱錯詞。 晴空鳥提供

男星李玉璽推出全新單曲〈剛剛好〉，這首歌正是他為了向另一半許允樂（小樂）求婚而親自創作的定情曲。李玉璽坦言，在第四張專輯後一度因外界雜訊陷入創作低潮，所幸在小樂的支持與鼓勵下找回初心。

李玉璽表示，這首歌的動機極其單純，也讓他在求婚現場感性告白，「曾經覺得自己像一塊找不到位置的拼圖，卻因為這段關係，看見原來在這個世界裡，也能找到一個剛剛好的地方。」

談到這首神祕求婚曲的誕生，李玉璽透露創作過程宛如一場「諜對諜。」為了瞞著對方，他只能利用破碎時間記錄感受，前後花了約5天完成。

由於小樂是個很有主見的女孩，李玉璽特別針對她對求婚的想像，要有好友在場、要漂亮現身、且被完整記錄——做足準備，更額外加入親自寫歌與邀請親友撰寫明信片的溫馨環節，最終在眾人見證下，成功聽到小樂親口說出「我願意」。

求婚現場緊張到唱錯詞 小樂甜喊：男友變老公

有趣的是，這首極具紀念價值的歌曲，第一個聽眾其實是製作人楊子樸。李玉璽笑說，求婚當天因為太過緊張，不僅唱得混亂還一度唱錯歌詞，沒想到小樂的第一個回饋竟是俏皮要求「可以再唱一次嗎？」

男孩到男人的距離！李玉璽用〈剛剛好〉完成承諾。 晴空鳥提供

小樂隨後也在社群平台分享求婚影片，映入眼簾的燭光、佈置與寫滿祝福的明信片，讓她深受感動，並甜蜜寫下：「一句我願意，把男友變成老公。」

最美的愛情不是鑽石 是珍惜海邊撿來的石頭

與過往的情歌作品相比，李玉璽直言〈剛剛好〉的心境本質完全不同，因為「求婚的歌，就只會有一首」。他將歌曲切角定調為「剛剛好」，強調這份恰到好處並非湊巧，而是兩人在相處中的磨合與珍惜。他也希望這首歌能帶給大眾不同的觀點：最好的愛情並非華麗的鑽石，而是雙方都同樣珍惜那顆曾在海邊撿來的石頭。

迎來新婚後的第一個農曆年，李玉璽分享現在生活中多了一個需要共同經營的家，讓日常變得格外溫暖。全新單曲〈剛剛好〉將於情人節前一天2月13日在各大音樂串流平台全面上架。



