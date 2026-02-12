李玉璽求婚NG出錯 許允樂當場要求：再一次
李玉璽趕在2月14日西洋情人節前夕，發行全新自創單曲〈剛剛好〉，而這首歌背後更藏著浪漫意義，原來正是他用來向小樂（許允樂）求婚的作品。李玉璽坦言，自第四張創作專輯後，一度陷入寫歌低潮，在那段迷惘時期，小樂始終陪伴在側、鼓勵他持續創作，也因此讓他萌生以這首歌作為求婚驚喜的念頭。
談及求婚籌備過程，李玉璽透露，小樂是個很有主見的女生，因此他乾脆直接詢問對方對求婚的想像，包括希望有重要好友在場、能夠打扮得漂漂亮亮登場，以及整個過程能被完整記錄。在滿足這三個條件後，他再加入自己的心意——親自寫歌、邀請親友手寫明信片祝福。於是，這首歌從創作之初便一路鋪陳到求婚當天，也終於換來那句動人的「我願意」。
正式求婚當天，李玉璽因為太過緊張，笑說自己唱得不夠好，歌詞還一度唱錯。沒想到小樂給他的第一個回應竟是：「可以再唱一次嗎？」回憶當天情景，小樂分享，一回到家就發現好友齊聚，沿著樓梯往上走，映入眼簾的是滿室燭光與精心布置的浪漫場景，還有一張張寫滿祝福的明信片。她也透露，李玉璽為這天做足準備，親自獻唱自創曲，卻因緊張唱錯歌詞，唸到兩人「互相接住」的誓言時，更數度哽咽。事後，小樂也在社群分享求婚影片，甜蜜寫下：「一句我願意，把男友變成老公。」
李玉璽透露，其實第一個聽到〈剛剛好〉的人並非小樂，而是製作人楊子樸。他表示，透過寫歌的過程重新找回創作的力量。正如求婚時所說，曾經覺得自己像一塊找不到位置的拼圖，但因為這段關係，終於明白原來在這個世界上，也能找到屬於自己的「剛剛好」。由於必須對小樂保密，創作時間變得相當零碎，前後花了4、5天才完成。
談到〈剛剛好〉的核心意義，李玉璽直言，這首歌描寫的是兩人在關係中不多不少、恰到好處的平衡。當他決定將這首原本私密的作品公開分享時，也沒有刻意設定要傳遞什麼訊息，畢竟這本來就是寫給太太的歌。不過他也希望，這首歌能成為一種愛情觀的提醒——最好的愛情或許不是華麗的鑽石，而是彼此同樣珍惜那顆一起在海邊撿回來的石頭。
迎來新婚後的第一個農曆新年，李玉璽也分享，如今生活多了一個需要共同經營的家，讓平凡日常變得更加溫暖而踏實。
其他人也在看
太甜！李玉璽打造自創曲求婚許允樂 當天緊張到唱錯歌詞
男星李玉璽與許允樂去年底無預警宣布結婚，事隔一段時間後，許允樂日前公開求婚影片，閃瞎眾人。其中最甜的莫過於，李玉璽選擇以一首自創曲向許允樂完成求婚。他坦言，從第四張創作專輯之後持續嘗試寫歌，但總覺得外界雜訊太多，寫歌的動機變得不那麼純粹，很容易寫成自己不喜歡的作品，好在有許允樂鼓勵他繼續創作，也讓他萌生想藉由這首歌回應這份支持的念頭。
李玉璽求婚出糗NG！還原告白許允樂細節 浪漫自創曲也唱錯詞
李玉璽將於 2 月 13 日正式推出全新單曲〈剛剛好〉，這首歌不只是情歌，更是他向小樂求婚的真實告白。選擇以親自創作完成這場人生重要儀式，李玉璽坦言，這段時間重新審視自己的創作狀態，曾因外界雜訊而迷失初衷，但因為想為小樂寫一首歌，反而找回最純粹的動機與力量。歌曲上架時間恰逢情人節前夕，讓這首從求婚誕生的作品，更添浪漫意義。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
蔡瑞雪「橘髮雪乳照」瘋傳！網驚喊認不出 昔日北一女神變化惹議
（記者張芸瑄／綜合報導）曾以「北一女神」爆紅的女星蔡瑞雪，因清新校花形象深植人心，近年也積極在社群分享生活。她 […]
小紅書神級仿妝萬人瘋傳！普女一化直接變張員瑛 網友：這根本換一張臉！
這組照片一曝光，留言區立刻炸鍋，有人直呼「這不是化妝，是直接換一張臉吧」，也有人認真拆解，認為關鍵不只是眼妝或唇色，而是整體比例與妝感設定得太到位，從眼神方向、臉部留白到輪廓修飾，全都精準對齊張員瑛那種洋娃娃般的精緻感。不少人原本以為只是運氣好撞臉，結果...
梁朝偉日本機場社恐症發作！惶恐神情茫然 劉嘉玲一旁「超淡定」成亮點
金獎國際巨星，影帝梁朝偉與劉嘉玲相識相戀超過36年、結婚17年，始終被視為演藝圈模範夫妻。近日兩人現身日本北海道新千歲機場被網友「野生捕獲」，一段通關畫面曝光意外掀起熱議，被笑稱是「社恐I人 vs 社牛E人」經典現場版。
歐康諾夫婦回鍋了！布蘭登費雪、瑞秋懷茲確定接演《神鬼傳奇4》
好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）主演的經典冒險電影《神鬼傳奇》系列，在當年紅遍全球。沒想到等了25年，這對探險夫妻檔再度合體，確定在《神鬼傳奇4》亮相，消息立刻讓粉絲群起暴動。
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
高金素梅是超強發電機！情史轟烈「演藝圈、政壇」通殺
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大案，10日遭檢調搜索，震撼外界，連過往緋聞都被重新關注。她當藝人時曾跟鄭進一、黃冠博、高明駿以及何家勁等人相戀，2001年跨足政壇後，再度讓政客鄭志龍、李鴻源等人心動，話題不斷。
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。
《陽光女子合唱團》「隱藏版正妹」爆紅！IG神到了 甜美側拍曝光
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》，票房連續30天都穩居第一，截至10日已超過新台幣5億，取代原本由魏德聖所執導的《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、累積票房超過4.7億，躋升第二名。電影上映至今話題不斷，片中的演員引起討論，其中一名「大眼正妹」就意外爆紅，IG被神到了，真實身分也隨之曝光。
政論節目大風吹！主持人李正皓、陳斐娟年後大洗牌 三立112字回應了
新春年後傳出電視談話節目大洗牌，今天傳出農曆年後由許貴雅主持三立新聞台《新台灣加油》將收攤，外傳她3月將轉戰主持網路直播政論節目《94要客訴》，《新台灣加油》遺留時段將由李正皓主持《新台派上線》接替，李正皓原時段將由陳斐娟推新節目。對此三立也回應了。蔡維歆
第一個進入林宅血案現場！田秋堇淚崩 警察竟質問「你們要反省」
即時中心／劉朝陽報導電影《世紀血案》尚未上映便掀起軒然大波，也讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再度成為社會焦點。隨著相關討論持續發酵，台北101董事長賈永婕日前在社群平台發文直言「我想知道真相」，引發大量網友共鳴。長期關注公共議題的媒體人陳信聰，9日特別邀請當年首位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇，播出節目《我想問的是》，節目曝光後震撼社會，也讓不少觀眾情緒潰堤。田秋堇在受訪時回憶，當時進入血案第一現場，整個人一直哭，卻看到一名大安分局的警察，蹺著二郎腿，竟質問她「你們要好好反省啊！為什麼有人要殺你們」，聽到這段話的田秋堇，當場錯愕到說不出話來。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
林依晨拍戲車裡崩潰失控 張孝全驚呆「沒見過她這樣」
電影《深度安靜》11日釋出正式預告，張孝全與林依晨在電影中飾演一對相愛的夫妻，原本滿心期待新生命的降臨，卻在得知一項關鍵消息後，被過往壓力與陰影推向邊緣，也改變了兩人的關係。
S媽遭爆防具俊曄爭大S遺產！小S怒揭1事…真相全說了
娛樂中心／張予柔報導藝人大S（徐熙媛）2月2日逝世滿一週年，由丈夫具俊曄親自參與設計、籌建的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》，近日在金寶山舉行揭幕儀式，具俊曄與S媽、小S一同現身，S媽激動擁抱雕像與具俊曄，小S與具俊曄也都落下眼淚，場面莊重而哀傷。然而，近期卻有媒體報導大S遺產相關爭議，對此，小S也透過經紀人回應。
親手撕掉花瓶標籤…王楚然扮妖妃 喜感演技被讚「救劇關鍵」
由王楚然、丞磊、唐曉天、胡意旋主演的古裝輕喜劇「成何體統」，開播3天內平台熱度突破9000大關，成為2026年首部達成此...