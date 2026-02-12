李玉璽求婚NG出錯 許允樂當場要求：再一次

李玉璽（左）向許允樂求婚現場。（晴空鳥提供）

李玉璽趕在2月14日西洋情人節前夕，發行全新自創單曲〈剛剛好〉，而這首歌背後更藏著浪漫意義，原來正是他用來向小樂（許允樂）求婚的作品。李玉璽坦言，自第四張創作專輯後，一度陷入寫歌低潮，在那段迷惘時期，小樂始終陪伴在側、鼓勵他持續創作，也因此讓他萌生以這首歌作為求婚驚喜的念頭。

談及求婚籌備過程，李玉璽透露，小樂是個很有主見的女生，因此他乾脆直接詢問對方對求婚的想像，包括希望有重要好友在場、能夠打扮得漂漂亮亮登場，以及整個過程能被完整記錄。在滿足這三個條件後，他再加入自己的心意——親自寫歌、邀請親友手寫明信片祝福。於是，這首歌從創作之初便一路鋪陳到求婚當天，也終於換來那句動人的「我願意」。

廣告 廣告

李玉璽（左）與許允樂婚紗照。（晴空鳥提供）

正式求婚當天，李玉璽因為太過緊張，笑說自己唱得不夠好，歌詞還一度唱錯。沒想到小樂給他的第一個回應竟是：「可以再唱一次嗎？」回憶當天情景，小樂分享，一回到家就發現好友齊聚，沿著樓梯往上走，映入眼簾的是滿室燭光與精心布置的浪漫場景，還有一張張寫滿祝福的明信片。她也透露，李玉璽為這天做足準備，親自獻唱自創曲，卻因緊張唱錯歌詞，唸到兩人「互相接住」的誓言時，更數度哽咽。事後，小樂也在社群分享求婚影片，甜蜜寫下：「一句我願意，把男友變成老公。」

李玉璽透露，其實第一個聽到〈剛剛好〉的人並非小樂，而是製作人楊子樸。他表示，透過寫歌的過程重新找回創作的力量。正如求婚時所說，曾經覺得自己像一塊找不到位置的拼圖，但因為這段關係，終於明白原來在這個世界上，也能找到屬於自己的「剛剛好」。由於必須對小樂保密，創作時間變得相當零碎，前後花了4、5天才完成。

談到〈剛剛好〉的核心意義，李玉璽直言，這首歌描寫的是兩人在關係中不多不少、恰到好處的平衡。當他決定將這首原本私密的作品公開分享時，也沒有刻意設定要傳遞什麼訊息，畢竟這本來就是寫給太太的歌。不過他也希望，這首歌能成為一種愛情觀的提醒——最好的愛情或許不是華麗的鑽石，而是彼此同樣珍惜那顆一起在海邊撿回來的石頭。

迎來新婚後的第一個農曆新年，李玉璽也分享，如今生活多了一個需要共同經營的家，讓平凡日常變得更加溫暖而踏實。

更多中時新聞網報導

揪逾期麵包粉 馬可先生遭罰6萬

MLB》虎王韋蘭德 1年約重返老東家

方文琳單車環島 車友認出喊女神