李玉璽演唱秀婚戒 甜喊和許允樂結婚最開心

（中央社記者洪素津台北22日電）歌手李玉璽日前宣布和許允樂結婚，姊弟戀修成正果。他21日出席演唱活動，一連獻唱多首輕快歌曲，同時秀婚戒嗨喊，「今年最開心的事就跟許允樂結婚。」

李玉璽21日在「星空音樂日」活動演出，甫成為人夫的他透過新聞稿表示，今年最開心的事就是跟許允樂（小樂）結婚。他更在舞台上當場放閃秀婚戒，也公開明年新的人生規劃，會有舞台劇、新歌、新節目與大家見面。

李玉璽表示，即將來臨的耶誕節，要先和老婆共進晚餐，再跟朋友們過節。

他並分享，除節日外，兩人也常寫小卡片給對方，「有時候她比較早出門上班，我起床時就有早餐吃，她還會在水煮蛋上畫畫；趕著出門工作時，打開包包才發現，保健食品都已經被包好放在包包裡了；或是我鼻子跟皮膚很常過敏，所以床頭她都會幫我放好過敏藥。」

同場活動演出的吳思賢則表示，耶誕節會和朋友玩交換禮物，過去收過最喜歡的禮物是一個古董燈飾藝術品。（編輯：吳素柔）1141222