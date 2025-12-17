李玉璽甜娶大6歲許允樂！「登記後急做1事」內幕曝光：被愛包圍

記者林汝珊／台北報導

李玉璽閃婚大6歲許允樂。（圖／翻攝自臉書）

男星李玉璽跟大6歲的許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，認愛不到一年，今（17日）無預警宣布與許允樂結婚。消息曝光後立刻湧入滿滿祝福。對此，李玉璽也再度透過社群分享登記當天的甜蜜點滴。

李玉璽結婚後再發聲。（圖／翻攝自IG）

李玉璽在限時動態中透露，為了迎接人生重要時刻，兩人一早便起床梳化，並前往戶政事務所完成結婚登記，「公園登記照意外好評，謝謝我們的靈機一動」。

李玉璽也還原當下狀態，坦言在收完祝福後竟然直接昏睡過去，笑稱爸媽比夫妻倆更有儀式感，「說登記一定要一起吃個飯呀」，一家人隨即溫馨聚餐。李玉璽也感性表示：「今天我們是被愛與祝福包圍的一天，謝謝每個你／妳」，一句話道盡新婚喜悅。

更多三立新聞網報導

韓韶禧首扛商業片女主！全鐘瑞不忍「揭她私下暖舉」：是我精神支柱

郭子乾兒子首登大銀幕！「同框大咖韓星」狠揍對方 拍一半險出事

汪蘇瀧爆隱婚生子！女方二婚「10年前生下女兒」公司不忍1字急發聲

2025十大電影出爐！「這部」贏過《大濛》奪冠 林柏宏成年度發光者

