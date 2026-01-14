李玉璽甜娶許允樂曝婚後日常 計畫拚二胎後再補辦婚禮

【緯來新聞網】藝人李玉璽與許允樂（小樂）日前完成結婚登記，今日出席香氛活動時分享婚後生活與備孕進度。他透露兩人計畫「先生兩個小孩再辦婚禮」，笑稱屆時孩子能當花童會更有趣。他也表示目前積極備孕，但保持放鬆心情，不給自己壓力，「來了就來了。」

李玉璽甜娶許允樂曝婚後日常。（圖／記者陳明中攝、翻攝IG）

談及生活瑣事，李玉璽坦言自己不算浪漫，但小樂總會體貼地在他早上看盤時，將早餐送到面前，讓他一邊吃一邊看股票。面對大家好奇他的投資績效是否達百萬，他保守回答：「不好說，還在學。」但也透露為人夫後更重視財務規劃，期盼能趁年輕多存點錢，為未來孩子準備。



由於活動主題與香氛有關，李玉璽分享，夫妻倆都愛點蠟燭，「看到喜歡的就會買，家裡的味道交給她處理。」他更害羞表示，老婆根本不需要香氛就足以讓他心動，「對老婆就是會想撲上去吧！」



面對早前有媒體報導指其母不滿小樂年紀偏大，李玉璽嚴正澄清，「媽媽和小樂相處非常好，那些新聞根本不知道從哪來的。」他也補充，老婆反倒心疼媽媽被誤會，兩人間相處無礙，家庭和樂。



農曆新年將至，李玉璽笑說媽媽已開始準備年菜，全權接手，不讓新媳婦動手，「媽媽很興奮，因為今年家裡多了一位人。」

