李玉璽甜娶許允樂！同門江宏傑送祝福笑喊不意外

江宏傑說得知李玉璽婚訊後就有傳訊息恭喜對方，也說自己不意外。(記者胡舜翔攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕李玉璽今(17)日無預警在社群平台宣布結婚喜訊，和大他6歲的女友許允樂登記結婚，甜蜜消息一出立刻引發關注。而與李玉璽同經紀公司的江宏傑今與温昇豪出席《客家廚房》第二季記者會，被問及此事也開心送上祝福。

江宏傑說得知李玉璽婚訊後就有傳訊息恭喜對方，也說自己不意外，認為遇到對的人就是會順其自然地走入婚姻，非常祝福對方，也說婚姻相處就是只要好好愛著對方就好。

江宏傑說得知李玉璽婚訊後就有傳訊息恭喜對方，也說自己不意外。(記者胡舜翔攝)

這次節目到韓國開設餐廳，更與台灣的台菜品牌餐廳合作推出限定的「客韓料理」，像是鹹菜燉豬骨、鹹豬肉糯米飯等，這次多了不少新成員，其中還有少女時代的孝淵，江宏傑說對方看著高冷但其實很熱情，至於江宏傑之前是否有迷過少女時代？他則笑回：「我年輕的時候都是在打桌球，可能只迷球星」。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

李玉璽宣布好消息 娶走許允樂結婚了

恭喜！李玉璽登記結婚 許允樂感性告白「有機會一起到老」

前妻許允樂甜嫁李玉璽 張兆志送上最大祝福

生孩子沒共識離婚張兆志 許允樂再婚李玉璽被猜雙喜臨門

