李玉璽甜娶許允樂！江宏傑獻祝福 鬆口感情狀態

江宏傑為同門的李玉璽新婚送上祝福。（圖／記者沈芳宇攝）





男星李玉璽今（17）日宣布與大6歲女星許允樂結婚，小倆口一同曬出浪漫婚紗照，迎來大批親友祝福，而同間經紀公司的江宏傑稍早出席《廚師的迫降：客家廚房2》媒體聯訪，被問及得知婚訊的反應，也親自回應了。

李玉璽今年年初大方認愛許允樂，曾表示是以結婚為前提交往，如今兩人正式步入婚姻，同門的江宏傑也透露有傳訊祝賀，但沒有被婚訊嚇到，認為兩人都是遇到對的人，「我們之前在老闆的頻道一起相處過，覺得她是蠻舒服的人。」

廣告 廣告

被問及有無傳授婚姻之道給對方，江宏傑則笑說：「叫我傳授嗎？我想他應該也聽不進去吧，好好愛著對方就好。」至於自身感情狀態，他則笑說：「再等等吧！拍個5季再來說好」，坦言目前仍維持單身，生活專注在工作及家庭，「現在也滿好的，就是把生活還有家裡面小孩子打理好，是幸福的。」看似不急著踏入新戀情。



【更多東森娛樂報導】

●汪小菲3度當爸！妻疑挺7月巨肚現身 意外曝光寶寶性別

●爆賣假佛牌斂財上億！賓賓哥首發聲：清白不怕被看見

●詹惟中新加坡直播出事！「突遭警方當場帶走」觀看數瞬間破萬

