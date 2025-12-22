李玉璽男男抱放閃婚戒 曝許允樂早餐藏愛

吳思賢（左）和李玉璽在台上相擁。夢時代&獎金獵人提供



李玉璽12月17日與許允樂（小樂）結婚，甫成為人夫就馬不停蹄上工，昨（12╱21）登上夢時代購物中心的「星空音樂日」舞台，他分享今年最開心的事就是跟許允樂結婚，還不忘幽默稱：「不是等一下表演的小樂（吳思賢），是許允樂。」當他演唱〈我們青春〉時，吳思賢衝上台合體表演並相擁，李玉璽摸著吳思賢的造型長辮子說：「長頭髮的小樂是我老婆。」更放閃秀婚戒，引起全場歡呼。

升格人夫的李玉璽分享明年新的人生規劃，包含舞台劇、新歌、新節目與大家見面，他說前幾天才在跟前男團成員高興拍男男曖昧短影片，接著就發和許允樂結婚的照片，讓他看了都覺得妙，笑說：「有老婆也可以有老公。」

吳思賢（左）和李玉璽合唱〈我們青春〉。夢時代&獎金獵人提供

談到即將到來的聖誕節，李玉璽要先和老婆共度晚餐，再跟朋友們一起過節，透露不只節日，2人很常寫小卡片給對方，「或是有時候她比較早出門上班，我起床時就有早餐吃，她還會在水煮蛋上畫畫；趕著出門工作時，打開包包才發現保健食品都已經被包好放在包包裡了；或是我鼻子跟皮膚很常過敏，所以床頭他都會幫我放好過敏藥」。十分甜蜜。

而吳思賢表示由於沒和家人一起住，所以更重視儀式感、一定要相聚，聖誕節會和一群一起長大的朋友玩交互禮物，雖然每年都把禮物金額往上加1萬，但仍會收到不滿意的，他舉例像是很貴的精品服飾不是每個人都能駕馭，而他收過最喜歡的禮物是古董燈飾藝術品。

