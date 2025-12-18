李玉璽登記結婚後被爸媽帶出門！許允樂嘴甜改口了 親揭超美公園婚紗拍攝內幕

許允樂（右）與李玉璽登記結婚後，晚上與男方家人聚餐。翻攝IG @mr.lucy___

李玉璽與許允樂17日宣布結婚喜訊，接收了一整天的祝福後，深夜也在限時動態上分享新婚心情，並透露登記結婚晚上，兩人就跟李玉璽的父母、知名音樂人李亞明夫妻吃飯，許允樂更嘴甜改口喊：「謝謝爸爸媽媽。」

李玉璽深夜發文，透露一早起床梳化、登記拍照、跟大家分享喜訊，接著就昏睡一陣，「晚餐爸媽比我們還更有儀式感，說登記一定要一起吃個飯呀！就把我們帶出來了。今天我們是被愛與祝福包圍的一天，謝謝每個你/妳」。並分享一家四口同框照。

公園婚紗受好評！許允樂曝邊吃飯糰原因

許允樂（右）與李玉璽登記完後大吃飯糰充飢。翻攝李玉璽臉書

兩人登記結婚後，在公園拍攝新婚美照，超甜畫面受到討論。許允樂分享：「雖然不是正式拍婚紗照，卻真的好像婚紗照。」李玉璽也說：「登記完下樓看到公園拍一拍就變這樣，婚紗照只能想點更強的了。」

李玉璽與許允樂公園婚紗照受好評。翻攝李玉璽臉書

此外，許允樂在其中一張照片中吃御飯糰，她也透露：「對，其實這不是道具，是真的餓，邊吃邊拍，拍完，我就把御飯糰吃完了。」互動相當自然逗趣，充滿生活感。



