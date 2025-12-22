李玉璽秀婚戒 舞台巧合作男小樂

剛成為人夫的歌手李玉璽現身高雄夢時代參加20、21日一連兩天舉辦的「星空音樂日」，他透露今年最開心的事就是跟許允樂（小樂）結婚，他不忘幽默稱：「不是等一下表演的小樂（吳思賢），是許允樂。」

沒想到李玉璽在演唱〈我們青春〉時，小樂（吳思賢）衝上台合體表演並相擁，李玉璽還摸著吳思賢的造型長辮子說：「長頭髮的小樂是我老婆。」更當場放閃秀婚戒，引起全場歡呼。

李玉璽17日宣布與大6歲的許允樂結婚，自嘲才發布跟前男團成員高興拍男男曖昧短影片，馬上又宣布結婚，他自己也覺得很妙，笑說：「有老婆也可以有老公。」

提到耶誕節，李玉璽表示要先和老婆共度晚餐，再跟朋友們一起過節。其實小兩口不只在節日浪漫，日常更是羅曼蒂克，他分享：「很常在除了節日之外的時候寫個小卡片給對方，或是有時候她比較早出門上班，我起床時就有早餐吃，她還會在水煮蛋上畫畫；趕著出門工作時，打開包包才發現保健食品都已經被包好放在包包裡了；或是我鼻子跟皮膚很常過敏，所以床頭她都會幫我放好過敏藥。」幸福溢於言表。