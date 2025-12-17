李玉璽稱「想要小孩」 遭疑奉子成婚回應了

李玉璽否認許允樂懷孕。(圖/FB@李玉璽)

32歲男星李玉璽，今年初認愛大6歲的許允樂，相戀不到1年，今（17日）無預警結婚，獲得祝福。然而，許允樂的婚紗寬鬆，被疑肚皮有喜；對此，李玉璽透過公司否認。

李玉璽多了人夫新身分後，稍早對外公布喜訊：「我們今天正式登記了，謝謝大家的祝福，爸媽都很高興，也很祝福。」談及婚宴進度，李玉璽表示目前還沒有規劃，有消息一定會告訴大家；至於許允樂是否有孕？李玉璽也一併解答：「目前還沒有小孩，會努力。」

李玉璽2個月前接受《中國時報》採訪，大方分享與許允樂的相戀點滴，承認是自己主動追求，「覺得價值觀相近，她很善良，可以溝通，有一樣的目標、想法，是健康的互動關係 。」李玉璽透露兩人是朝著結婚邁進，「慢慢往那方向（婚姻）走，我是一直想要小孩的。」

李玉璽和許允樂以結婚為前提交往，今(17日)正式登記。(圖/FB@李玉璽)

而許允樂也跟李玉璽一樣，渴望結婚、生子。她跟前夫張兆志離婚時，曾對外發表聲明，坦言認識對方10年，「我都期待著哪天先生會想要小孩了」；只不過張兆志的人生藍圖並不想要有孩子，這10年來一直在等待她改變想法。許允樂感慨，女人的生育年齡有所限制，兩人一直沒有辦法在這方面妥協，所以選擇放手。

張兆志則在節目中坦言，其實還愛著許允樂，但兩人對生子無共識，且他已結紮，「父愛那一塊我真的沒辦法」；再加上考量懷孕有年齡限制，張兆志必須放手，即便他從來就不想離婚。如今，許允樂的人生向前走，尋覓到有共識生子的另一半李玉璽，張兆志大方地送上祝福：「願這世界能溫柔托住妳的幸福」。

