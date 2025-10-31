李玉璽穩戀許允樂朝結婚邁進

李玉璽（左）跨國攜手韓國歌手Seo EVE推出單曲。（陳俊吉攝）

韓國甜心Seo EVE於2024年以一首〈麻辣糖葫蘆〉歌曲紅遍全世界，這回主動邀約李玉璽合唱新歌〈Say Yes（麻辣糖葫蘆Ver.2）〉，歌曲加入台語、國語與韓文，輕快爽朗傳唱度高。Seo EVE透露遞出橄欖枝是因為彼此合作舞蹈，「哥哥很善良、溫柔，感覺很親近，可以試試看，大前輩願意接受邀約，很興奮、開心！」

Seo EVE紅到國際，但其實她年僅13歲，才剛上國一，除了工作外，也要顧及學業。她透露與身邊的同學感情很好，不會因為工作而缺少與同學的相處，同學也不會對她另眼相待。學業與事業並進，Seo EVE表示自己小時後夢想很多，曾想過當老師、獸醫、麵包師傅等，「國小想當獸醫，我爸爸說『那個要成績很好』，我聽完之後就立刻放棄，因為我英文考過零分。」

廣告 廣告

這回在新歌〈Say yes〉中，Seo EVE與男團「F.F.O」成員俊希飾演的學長一起逛夜市約會，Seo EVE害羞透露自己是母胎單身，「媽媽說要跟我一輩子在一起！有一幕跟俊希要牽手一起跑，我媽超級嫉妒，本來說30歲可以交男友，但最近說一輩子都不可交男友！」

提到感情，李玉璽今年初證實與大6歲的許允樂熱戀中，他大方分享兩人相戀點滴，「這次戀情是我主動，覺得價值觀相近，她很善良，可以溝通，有一樣的目標、想法，是健康的互動關係 。」李玉璽透露兩人是朝著結婚邁進，「慢慢往那方向（婚姻）走，我是一直想要小孩的。」

李玉璽出道11年，以電影《我的少女時代》中「歐陽非凡」一角成名，他透露一度在漫長的演藝路上迷失自我，尤其是疫情期間，還冒出了「錢沒了、過氣了？」的想法，花了兩年時間諮商，現在他對人生不設限，「現在要做的就去好好完成，不會是幾歲就該怎樣」。

他選擇專注當下生活，不給自己貼標籤，李玉璽坦言，也可能離開演藝圈，「沒有什麼事情是不可能的，當然不是很突然都不要了，每個人都可以有很多面向。」他透露現在經營投資也有一番成就，未來會如何他並不設限。