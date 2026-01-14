李玉璽笑談新婚日常 每天早上8點都要「硬起來」

李玉璽出席代言活動，首度公開談及新婚生活。（圖／常朝貴攝）

李玉璽去年12月17日與許允樂登記結婚，正式升格為夫妻。今（14 日）他出席代言活動，首度公開談及新婚生活，臉上藏不住幸福笑容，直言婚後「很開心、很快樂」，心態也明顯轉變，變得更加穩重。談到婚後生活，李玉璽笑說自己最近每天一早都得「硬起來」。

李玉璽解釋是指早起看盤、準備工作，「我最近早上8點多就要起來看盤，爬起來之後，她會繼續睡，有時候還會幫我準備早餐」。他坦言夫妻倆正積極備孕，「積極，但不過度努力」，也說自己很想當爸爸，「隨時都歡迎，小孩來了就來了，壓力還好，保持檢查、放鬆心情」。

至於婚禮計畫，李玉璽則笑說暫時不急，「目前先生小孩比較重要，先好好備孕，等生完再來考慮辦婚禮」，他甚至幽默表示，希望未來婚禮的花童就是自己的孩子，「如果能生兩個，再來辦婚禮也不錯」。

被問到婚後狀態是否有所不同？他直言：「心態上更穩重，目標也更明確，就是賺錢，因為準備生小孩，所以也在思考未來要花多少錢。」至於蜜月旅行，兩人暫時沒有特別規劃，「現在就是好好享受夫妻生活」。

