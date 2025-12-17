李玉璽結婚了！甜曬婚紗照告白許允樂：我們會一起變老

李玉璽17日在臉書發文宣布與許允樂結婚，並曝光一系列婚紗照，告白：「她是許允樂。今天我們結婚了。會的，我們會一起變老。」許允樂也發文：「他是李玉璽，我們結婚了。搞不好！有機會一起到老。」許允樂2023年底與前夫張兆志結束6年婚姻，2025年1月與李玉璽戀情曝光，如今再度走入婚姻。

李玉璽17日宣布與許允樂結婚。（圖／晴空鳥提供）

李玉璽公開與許允樂的婚紗照。（圖／晴空鳥提供）

李玉璽告白許允樂：「我們會一起變老」。（圖／晴空鳥提供）

許允樂發文。（圖／翻攝自許允樂IG）

李玉璽臉書全文如下：

我不太擅長

那些其實很重要的事情

例如儀式感

她沒有要我學會

只是把它變小

小到剛好只有我們聽得到

例如過敏的皮膚

她不會說 不要抓

只是牽住我的手

例如生活

她說

「我也不會，那我們一起」

她沒有拉我

也沒有放手

只是把世界慢下來

然後跟我 一起

她是許允樂

今天我們結婚了

會的 我們會一起變老

李玉璽宣布結婚。（圖／晴空鳥提供）

