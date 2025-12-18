李玉璽結婚「爸爸李亞明當晚反應曝光」 揭與許允樂公園照內幕

李玉璽、許允樂宣布結婚，爸爸李亞明（右圖右）當晚反應曝光。（圖／IG@mr.lucy___、陳俊吉攝）

男星李玉璽17日宣布與大6歲的許允樂結婚，同時兩人在完成結婚登記後，大方曬出甜蜜的公園合照，掀起網友熱烈討論。雖然兩人今年1月才認愛，但兩人愛的互動大家有目共睹，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。

李玉璽17日晚間在限時動態二度發聲，透露當天一早起床後，就忙著梳化、登記、拍照，然後再與大家分享結婚的好消息，但一整天行程忙碌，所以收完各界的祝福，就直接昏睡過去。提到備受好評的公園登記照，小倆口表示很意外，「登記完下樓看到公園拍一拍就變這樣，婚紗照只能想點更強的了」、「謝謝我們的靈機一動」。

而結婚後的當晚，李玉璽笑說爸媽比夫妻倆更有儀式感，「說登記一定要一起吃個飯呀」，於是一家人享用了一頓溫馨的晚餐。最後，李玉璽分享與爸媽的AI版合照，只見4人都面露燦笑，讓他幸福坦言，「今天我們是被愛與祝福包圍的一天，謝謝每個你/妳」。

李玉璽曬與爸媽合照曝結婚行程。（圖／IG@mr.lucy___）

李玉璽與許允樂今年初因同步分享香港郵輪旅遊照，引起眼尖的網友懷疑戀愛中，隨後雙方大方證實戀情，也不時透過社群洩露愛的足跡，閃瞎許多網友。如今兩人順利結婚，被問到夫妻的下一步，李玉璽表示目前還沒有小孩，但會努力，婚宴也還沒有規劃，家中長輩的反應則是「爸媽都很高興，也很祝福」。

