李玉璽結婚 老爸李亞明反應曝光出奇招寵媳

樂壇大老李亞明(右)看到兒子李玉璽結婚，比李玉璽更有儀式感。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星李玉璽與張兆志前妻許允樂昨(17)宣布結婚喜訊，各界都獻上祝福，不過李玉璽在社群平台透露，爸爸李亞明比他還有儀式感，寵媳的李亞明說，登記(結婚)一定要吃飯，所以把小倆口帶出門留下全家福照片。

李玉璽說，自己一大早起床梳化、登記、拍照，跟大家分享這個好消息，更意外公園登記獲得好評，俏皮說：「謝謝我們的靈機一動」。因為太累，所以回到家就倒頭呼呼大睡，沒想到晚餐時間，李亞明和太太表示要出門吃飯。李玉璽說：「晚餐爸媽比我們還更有儀式感，說登記一定要一起吃個飯呀！就把我們帶出來了。」

廣告 廣告

這頓晚餐吃得非常愉快，新媳婦許允樂也跟李亞明夫妻一起共享了溫馨的新婚晚餐，更甜蜜表示「謝謝爸爸媽媽」。李玉璽也表示公園拍的婚紗照並不是正式的，只是突然靈機一動，不過收穫滿滿祝福的他，還是很感謝每個人。

【看原文連結】

更多自由時報報導

許允樂遭重提前夫張兆志狠酸 親上火線回擊：二婚我很幸福

〈姐弟戀修正果〉李玉璽閃婚許允樂 撇奉子成婚

大逆轉！黃明志捲台灣網紅命案 被控吸毒驗尿呈陰性反應

73歲李亞萍爆罹失智症！露面吐近況 醫曝：受憂鬱症影響

