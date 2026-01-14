李玉璽自爆婚後「早8就硬了」！被問許允樂懷孕13字回應

李玉璽與許允樂積極備孕中。（圖／東森娛樂）





李玉璽與許允樂2025年12月17日宣佈結婚喜訊，今（14）日出席香氛品牌活動，婚後首度受訪坦言很開心，心態上更穩重，有明確賺錢養家的目標：「有個人在身邊的感覺不太一樣！」透露兩人有共識先生小孩，再辦婚禮、度蜜月，想讓孩子當花童：「我最近早上會看盤，8點多就會『硬』起來！」要說硬爬起床卻意外口誤，他當場崩潰，解釋妻子會特別起床做早餐給他吃。

李玉璽分享婚後生活很甜蜜。（圖／東森娛樂）

李玉璽分享婚後生活很甜蜜。（圖／東森娛樂）

與許允樂積極備孕中，李玉璽也希望能在今年迎接馬寶寶：「積極但不過度努力，我是想當爸爸的，今年如果可以（生）的話隨時歡迎呀，來了就來了！」兩人輕鬆面對沒有太大的壓力，被問到是否「未滿3個月」不能公開懷孕，他突然愣住，頓了一秒才小聲回：「沒有，你這樣問如果有我也不能說呀！」

廣告 廣告

李玉璽婚後有些發福，臉部相較過往圓潤不少，他說出門前都會跟許允樂親親抱抱一下，本身喜歡木質調香氛的他在家也會點蠟燭：「（老婆噴什麼香味會讓你想撲上去？）她怎麼我都會（撲上去！）」得知大豆蠟油可以當乳液保養身體，他驚訝表示第一次聽到，不排斥嘗試看看。

李玉璽分享「做人計劃」，平時會吃魚油等保健食品，與許允樂有一起調理身體，夫妻倆常回家跟爸媽吃飯：「我們滿常回家吃飯，（媽媽）會讓小樂點菜，食補雞湯之類的」，他澄清沒有婆媳問題，不清楚爆料來源：「跟爸媽相處非常好、關係很好，小樂替媽媽打抱不平，她覺得媽媽對她非常好，不知道為什麼會傳出這種話。」



【更多東森娛樂報導】

●被看衰「同樣套路」官宣二婚李玉璽！許允樂親上火線反擊了

●許允樂強震喊心臟超痛！李玉璽霸氣「護妻1動作」甜炸

●李玉璽、許允樂結婚突收大禮！蔣萬安「特贈金鏟子」8字祝福

