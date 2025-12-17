李玉璽與許允樂登記結婚 曝生子進度

李玉璽與大他6歲的女友許允樂登記結婚。（晴空鳥提供）

李玉璽今（17）日與大他6歲的女友許允樂登記結婚，正式成了人夫，他說：「我們今天正式登記了，謝謝大家的祝福，爸媽都很高興，也很祝福。婚宴目前還沒有規劃，有消息一定會跟大家說。」外界好奇是否雙喜臨門？李玉璽回應：「目前還沒有小孩，會努力。」

李玉璽與許允樂登記結婚，雙方家長都相當祝福。（晴空鳥提供）

許允樂今年初認愛李玉璽，交往不到1年，李玉璽就宣告結婚喜訊，開心寫下：「她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老。」正式邁向人生新階段，許允樂也感性發文：「他是李玉璽，我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」幸福之情溢於言表。

事實上，許允樂2023年底與張兆志離婚，結束6年婚，2人因對生子ㄧ事沒有共識，許允樂想要小孩，張兆志卻無此規劃，因而無法繼續走下去，如今遇到「對的人」再次走入婚姻，外界都替她感到開心。

