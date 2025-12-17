李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍

李玉璽、許允樂宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram＠mr.lucy___）

藝人李玉璽與許允樂因合作舞台劇《婚內失戀》結緣相戀，並於昨（17）日宣布結婚，消息曝光後吸引大票粉絲和藝人給予祝福。為此，李玉璽再度透過社群發聲，並透露「公園婚紗照」的拍攝內幕。

許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。

消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝打扮，隨即前往戶政事務所辦理登記手續並拍攝照片，希望能跟大家分享這個好消息。

值得一提的是，這次曝光的婚紗照中，兩人選擇在公園遊樂場取景，沒想到這組照片意外大獲好評。對此，李玉璽笑說：「謝謝我們的靈機一動」，登記完下樓看到公園，直接原地拍出這組甜蜜合照，真正的婚紗照只好再想更強一點的形式；許允樂也直言，「雖然不是正式拍婚紗照，卻真的好像婚紗照」。其具有質感和氛圍的合照讓不少人驚呼：「蛤？這竟然不是婚紗照？？」

李玉璽同時在文中幽默地還原曝光喜訊後的狀態，表示自己隨後就昏睡過去。而在短暫休息過後，李玉璽父母對這樁喜事比新人更重視，堅持在結婚登記這天要有儀式感，「爸媽說登記一定要一起吃個飯呀，就把我們帶出來了！」最後，李玉璽感性表示，「今天（17日）我們是被愛與祝福包圍的一天，謝謝每個你／妳。」

李玉璽還原拍攝婚紗照過程。（圖／翻攝自Instagram＠mr.lucy___）

