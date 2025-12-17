李玉璽認愛不到一年「閃婚許允樂」！親曝幸福關鍵 甜喊一起變老

（記者張芸瑄／綜合報導）38歲女星許允樂在2023年底與「愛情專家」張兆志結束6年婚姻，劃下句點後於今年初證實與小6歲歌手李玉璽交往。消息曝光時令粉絲又驚又喜，兩人不時甜蜜放閃，戀情穩定升溫。這段緣分起於合作舞台劇《婚內失戀》，沒想到戲裡離婚、戲外修成正果。稍早李玉璽更在臉書親自宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，貼文瞬間湧入大批粉絲與圈內好友獻上祝福。

李玉璽在社群上開心曬出婚紗照，並以長文訴說內心的感動。他表示自己並不擅長儀式感，但許允樂並沒有要他改變，只是讓生活「小到剛好只有我們聽得到」。她沒有太多要求，只是牽著手，一起面對生活中的每個步伐。李玉璽動情寫道：「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起。她是許允樂。今天我們結婚了。會的，我們會一起變老。」字句間滿溢幸福。

圖／李玉璽稍早在臉書親自宣布與許允樂結婚喜訊。（翻攝 李玉璽臉書）

現年32歲的李玉璽過去受訪時曾坦言，自己對戀情一向低調，但近年心境轉變，更願意自在分享生活。他提到，隨著身邊朋友陸續成家，也讓他更了解自己想要的狀態，「變得更誠實地生活、分享生活，以前會覺得藝人應該多講工作。」談起許允樂時，他臉上藏不住笑意，形容對方「很善良、很勇敢」，兩人價值觀相當契合，「她很知道自己要什麼，而我常常瞻前顧後，但在我低潮時，她一直鼓勵我。」

圖／李玉璽稍早在臉書親自宣布與許允樂結婚喜訊。（翻攝 李玉璽臉書）

至於許允樂，2023年底結束與張兆志的6年婚姻，外界盛傳兩人因對是否生子沒有共識而分開。許允樂渴望家庭生活，張兆志則無意生子，最終和平分手。如今她迎來「對的人」，也讓粉絲紛紛留言祝福，「終於等到真正懂她的人」。

