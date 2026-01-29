李玉璽變暖男人夫！打掃家裡等許允樂回家 曝上過「婚前輔導課」

李玉璽在舞台劇《婚內失戀》搭檔「舊愛」項婕如。（圖／艾彼新創股份有限公司）

李玉璽二度演出舞台劇《婚內失戀》，從單身變人夫，心境大不同，他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。太太許允樂先前曾擔任《婚內失戀》的特別來賓，李玉璽透露兩人也因此透過作品深入聊了許多彼此的價值觀，重新對齊對婚姻的想法。

李玉璽再度詮釋結婚5年的夫妻狀態，他直呼自己與角色的距離變得更近。新婚的他，透露現在很享受婚姻生活，回到家會很開心，如果對方在工作，自己就在家打掃，等對方回來時有一個乾淨舒適的空間；或是自己外出工作，回家時對方也早已準備好迎接彼此，兩人是非常互相、為對方著想的狀態，偶爾遇到不用上班的日子，也會特別小小慶祝一下，去咖啡廳坐坐、聊天。

是否會擔心多年後感情走向劇中「15年婚姻」的疲乏狀態？李玉璽坦言，兩人是有意識地在經營婚姻，在確定彼此之前，已清楚告訴對方自己的地雷、什麼是不能忽視的底線，金錢觀、信仰等比較敏感的議題，也都是攤開來談。

因為對許允樂而言這是第二次婚姻，需要更謹慎、更確定，而對他來說，這同樣是一份很大的責任，所以兩人在結婚前花了非常多時間溝通，甚至一起上婚前輔導課程，讓彼此更確認「就是對方」，也讓這段關係從一開始就建立在清楚、誠實與自覺之上。

李玉璽這次與項婕如搭檔演CP，兩人繼戲劇《神之鄉》後的二度合作，彼此都成長許多，讓他看見項婕如過去未曾展現的一面，他笑說：「原本想說我這麼『屁』，如果對方對我的表演不為所動該怎麼辦？互動可能會像媽媽帶小孩，沒想到反而遇到一個比自己更瘋的對手，我覺得這樣很好。」

首次加入《婚內失戀》的項婕如，聽了很多身邊已婚女性的故事。她認為，很多關係走到後來，彼此都沒有力氣再說了，這一刻常常讓她回到自己的生活中反思，檢視自己是否也曾把感受留在心裡、沒有說出口。這次她與李玉璽把新婚甜蜜感建立在生活細節上，例如小小的肢體默契、眼神交流，讓觀眾能感受到兩人之間自然、習慣且充滿信任的互動。

