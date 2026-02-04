李玉璽迎新婚後第一個過年吐心情 炎亞綸備戰3/28高雄開唱
為支持伊甸基金會「愛・圍爐」服務，陪伴更多有需要的長輩與障礙者在農曆年前吃得暖心更暖，晴空鳥經紀公司負責人炎亞綸拋磚引玉，號召旗下藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝以及江宏傑，共同捐出私服與配件，將於2月7日在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣，義賣所得將全數捐予伊甸基金會。
談到過年的意義，五位藝人也分享各自心中最重要的儀式感。炎亞綸認為，過年的核心價值在於慎終追遠，因為有祖先、有過去，才有現在與未來，每一次團聚都值得被珍惜，也因此更希望把這份陪伴與溫暖延伸給更多需要的人。除此之外，更希望每個人都能平安健康、生活順利，也相信透過公益與信念的累積，能讓心境更趨穩定，同時期待3月28日高雄演唱會能順利完成，為粉絲留下難忘回憶。
▲ 炎亞綸期待3月28日高雄演唱會能順利完成。（圖：晴空鳥）
李玉璽分享，每年過年幾乎都回爸媽家，大年初一大掃除、貼春聯是不可或缺的儀式。今年身為新婚後的第一個農曆年，多了一個共同經營的家，也多了太太的原生家庭，讓團聚顯得更加熱鬧溫暖。也期許在新身份與新階段中，讓大家看到更多不同面向，除了戲劇與舞台劇演出，也將迎來全新的綜藝計畫，並持續投入生日公益行動。
▲ 李玉璽今年是新婚後的第一個農曆年，多了一個共同經營的家。（圖：晴空鳥）
許孟哲則笑說，這幾年過年多半是親戚北上團聚，每年一定會準備刮刮樂與小遊戲，成為親友間最期待的時刻，希望在新的一年能嘗試更多不同領域的挑戰，帶來嶄新作品。
▲ 許孟哲每年一定會準備刮刮樂與小遊戲。（圖：晴空鳥）
蔡黃汝最期待爸爸親自下廚準備整桌年菜，對她而言，整理房間、清理心情，也象徵重新歸零、迎接新的開始。也期許新的一年，能夠專注創作、照顧好健康，並在選擇上更加忠於自己。
▲ 蔡黃汝最期待爸爸親自下廚準備整桌年菜。（圖：晴空鳥）
江宏傑則表示，除夕夜一定要和家人圍坐圓桌吃團圓飯，今年也會帶著孩子到廟裡走走，為家人祈福；未來一年將把既有工作做到最好，只要是適合的挑戰，都會全力以赴。
▲ 江宏傑除夕夜一定要和家人圍坐圓桌吃團圓飯，今年也會帶著孩子到廟裡走走。（圖：晴空鳥）
活動自上午11點開賣，炎亞綸與李玉璽也將於下午1點親自現身義賣現場，與粉絲近距離互動，號召更多人一同支持公益。談及發起初衷，炎亞綸表示，隨著身分從藝人跨界成為公司經營者，肩上的責任也更加明確，不只是帶領團隊向前，更希望能為社會多盡一份心力。身為公司負責人，他帶領晴空鳥旗下藝人共同參與，將公益與關懷落實在日常行動中，也期待透過實際行動，邀請更多人一同加入送暖行列。他也提到，許多為表演或節目準備的服裝其實只穿過一、兩次，與其閒置，不如轉化為公益資源，讓衣物找到新的價值，並將收入化為實際的公益力量。
▲ 炎亞綸領軍晴空鳥藝人，2月7日在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣。（圖：晴空鳥）
此次義賣的每一件物品，都承載著藝人們不同階段的生活記憶。李玉璽分享，能在過年前透過義賣整理衣物、實踐斷捨離，也像是為新的一年做準備；江宏傑則捐出平時訓練或比賽時穿著的服裝，形容那是自己運動員生涯中的戰服，希望能把努力與祝福一同傳遞出去。
許孟哲也表示，這類型的義賣活動很有意義，除了將收入捐給基金會，幫助更多需要幫助的人，也讓衣櫃裡較少穿到的衣服能被實際運用，他此次捐出的其中一件外套，更是2019年拍攝《穿盔甲的少女》時的戲服，對他而言別具紀念意義。蔡黃汝則提到，自己捐出的多是實際穿過、也常使用的衣物，希望這些衣物能被新的主人好好珍惜、延續生活中的溫度。炎亞綸也認為，透過義賣讓物品找到新的去向，是一種雙贏的選擇，讓公益與環保真正落實在日常行動中。
更多eNews報導
精神病裝的？土城惡男「不哭了」 拘留一夜吃飽睡足、氣色良好
26歲百萬網紅驚傳車禍！遭甩飛車外慘亡 「死亡預告成真」網嚇壞
其他人也在看
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
強忍悲傷追思大S！小S再發聲：真的很感謝我姊夫
女星大S（徐熙媛）去世於2026年2月2日滿一周年，具俊曄親自設計的紀念雕像在台北揭幕。妹妹小S繼去年金鐘獎後再度公開露面，全程面帶微笑，努力圓滿姐姐的遺願，雖然內心悲傷，卻仍然展現出堅強的一面。然而，稍早3日晚間她在社交媒體上發文，感謝姐夫具俊曄為大S設計如此美麗的雕像，並希望所有愛著大S的人在思念她時，能來到這裡與她對話。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
傳變賣名錶、開賓利被酸！嚴凱泰千金豪門穿搭日常曝 手戴378萬鑽錶
國產車品牌創辦人嚴凱泰2018年不敵食道癌辭世， 21歲女兒嚴珮瑜近日因將IG帳號設為公開日常生活照、露臉自拍照也一併曝光。隨著照片曝光，她的身份背景與行頭配置隨即被放大檢視，迅速成為話題人物。其中，嚴珮瑜身上最具辨識度的單品，莫過於市價約378萬的「錶王」百達翡麗，連髮圈都是香奈兒。蔡維歆
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應了
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
謝金晶右胸3公分腫塊檢驗報告出爐 曝關鍵半年：變大就要手術
40歲謝金晶昨（2╱3）透露右胸照出3公分大腫塊，緊急做乳房超音波和穿刺，好友問她「有想過如果不好怎麼辦」？她回：「我可能會先訂1張去歐洲的機票吧！」今報告出爐，她報平安地說：「謝謝大家的關心！好消息，我不用去歐洲了。」
鄭麗文談「我們是中國人」 蔣萬安直言：我是台灣人
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導國民黨主席鄭麗文近日在接受《經濟學人》專訪時，針對兩岸關係與身分認同提出一系列看法，引發社會討論與政治圈關注。她不...