李玉璽送大鑽戒 許允樂首PO浪漫求婚照 羞喊「謝謝老公」

女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽完成結婚登記，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人自公開戀情以來不到一年，感情進展迅速，如今攜手步入人生新階段，甜蜜表示希望能夠一起慢慢變老，喜訊曝光後，演藝圈好友與粉絲紛紛湧入祝福，掀起熱烈討論。許允樂23日再度於社群平台首度公開李玉璽向她求婚的珍貴畫面，幸福之情溢於言表。

許允樂在 Instagram 限時動態中，還原當天被求婚的浪漫過程，透露12月13日演講結束返家後，發現家中聚集了許多親朋好友，神秘又溫馨的氣氛下，上樓後看見李玉璽手抱吉迎接，感到相當驚喜，「演講後回到家，發現家裡好多人，走上樓，還有穿西裝抱著吉他的男朋友。」

照片中可見，兩人站在以金色與銀色氣球布置的空間中，許允樂俏皮嘟嘴、手捧紅玫瑰，與李玉璽深情對望，許允樂無名指上戴著一枚鑲有大顆鑽石的戒指，在燈光映照下格外耀眼，象徵兩人對未來的承諾，現場氣氛浪漫動人。她也感性表示：「謝謝老公，謝謝朋友們」，言語中滿是甜蜜與感動。

李玉璽為了這場求婚花費不少心思，不僅準備驚喜，也邀請親友一同見證重要時刻，展現滿滿誠意。兩人從戀愛到結婚低調卻真摯，如今修成正果，不少粉絲湧入留言，祝福這段感情能長久幸福。

