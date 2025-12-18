李玉璽閃婚許允樂！爸爸李亞明反應曝光 比新人還有儀式感

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人李玉璽昨（17）日宣布與大6歲女友許允樂結婚的喜訊，更公開一組小倆口在公園拍攝的美照，許多演藝圈好友與網友們都紛紛獻上祝福。而李玉璽事後再度於社群發聲，也透露爸爸李亞明的反應。

李玉璽結婚，透露爸爸李亞明當天的反應。（圖／翻攝自李玉璽IG）

李玉璽於限時動態中表示，當天兩人一大早就起床梳化、登記、拍照及與大家分享喜訊。而令他感到意外的是，夫妻倆在公園拍攝的登記照竟然得到不少好評，讓他直呼：「謝謝我們的靈機一動！」接著他也提到，在收穫滿滿祝福後，自己便昏睡過去了。而在休息過後，他透露，爸媽對於婚事比夫妻倆更有儀式感，「說登記一定要一起吃個飯呀！」於是就找兩人一起吃晚餐慶祝。最後，李玉璽說：「今天我們是被愛與祝福包圍的一天，謝謝每個你／妳。」

其實李玉璽與許允樂宣布結婚後，李玉璽也透過公司回應：「我們今天正式登記了，謝謝大家的祝福，爸媽都很高興，也很祝福。」但也坦言目前還沒規劃辦婚宴。此外，因兩人今年初才認愛，如今不到一年的時間便宣布走入婚姻，讓外界猜測許允樂是否懷孕，對此，李玉璽則否認，「目前還沒有小孩，會努力。」





