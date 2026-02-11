李玉璽「求婚擁吻片」曝光！許允樂甜喊：把男友變成老公

李玉璽單膝下跪求婚許允樂。（圖／翻攝自許允樂Instagram）





李玉璽與許允樂2025年12月17日宣佈結婚喜訊，夫妻倆有共識先生小孩，再辦婚禮、度蜜月；她昨（10）日在社群分享求婚影片，甜蜜放閃喊道：「一句我願意，把男友變成老公，謝謝這場求婚，可以快樂到70歲！」兩人甜蜜擁吻，在祝福聲中開啟人生新篇章。

回憶起求婚過程，許允樂開心分享，時間是在2025年12月13日她的講座最終場：「演講完，我們揮揮手說著明年再見，原來不只是送我上車而已，根本是送我去被求婚」，她回到家後著急地要擼貓，結果迎來的是一群好友躲在家中的驚喜，朋友們拿著氣球、樓梯上有漂亮的蠟燭燈。

李玉璽、許允樂正在努力「做人」。（圖／翻攝自許允樂Instagram）

許允樂沿著燈光走上樓，有背板、燈海、印著LE的大氣球，以及大家寫的祝福，她甜蜜笑說：「還有穿著西裝背著吉他的男朋友，一首李玉璽寫的歌，緊張到唱成倒裝句？一篇闡述著互相接住的誓言，哽噎好幾次才說完」，李玉璽拿著玫瑰花束和戒指單膝下跪求婚，她說：「一種從來沒有過的情緒，那叫一邊哭一邊笑，一切剛剛好。」



