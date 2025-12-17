李玉璽、許允樂今登記結婚 深情告白：我們會一起變老

李玉璽、許允樂前往戶政事務所完成結婚登記，兩人正式升格為夫妻。（圖／晴空鳥提供）

李玉璽今（17日）與許允樂前往戶政事務所完成結婚登記，兩人正式升格為夫妻，為這段以「結婚、生子」為前提交往的感情寫下最溫柔的註腳。李玉璽稍早在社群平台報喜，並以一段深情文字告白，透露兩人相處的日常與默契。他坦言自己不擅長「那些其實很重要的事情，例如儀式感」，但許允樂沒有要求他學會，而是「把它變小，小到剛好只有我們聽得到」。

談到生活中的體貼細節，李玉璽形容，當他皮膚過敏時，她不會叮囑「不要抓」，而是牽住他的手；面對未知的生活，她說：「我也不會，那我們一起。」

李玉璽感性寫下：「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起。」最後更甜蜜宣告：「她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老。」簡單卻真摯的文字，流露新婚夫妻的穩定與深情，也獲得不少親友與粉絲的祝福。

李玉璽、許允樂正式升格為夫妻。（圖／晴空鳥提供）

