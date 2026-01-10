李玉璽、許允樂大婚！蔣萬安親送金鏟子 「親題8字」祝福曝光了

娛樂中心／蔡佩伶報導

蔣萬安送金鏟子祝賀。（圖／翻攝自IG）

男星李玉璽因為舞台劇《婚內失戀》而跟許允樂譜出戀曲，如今兩人戀情修成正果，在去年（2025）12月宣布結婚，然而新婚三週的李玉璽，昨（9日）透露台北市長蔣萬安送金鏟子親題8字祝福。

李玉璽昨（9日）曬出一把金色鏟子，仔細一看上頭還有蔣萬安親簽落款，並送上8字祝福寫下「長長久久、幸福美滿」，這份禮物也讓李玉璽驚喜不已，他在文中感謝蔣萬安的祝福，還附上一個敬禮的表情符號。

事實上，李玉璽與許允樂結婚後，曾遭週刊爆料李玉璽母親急於抱孫，一度擔心38歲的許允樂難受孕而反對婚事，但後續許允樂也在IG中做出回應，不只強調李玉璽媽媽相當開明，許允樂更表示生小孩是自己從小到大的藍圖，目前正在備孕當中，呼籲外界不要輕信傳聞。

李玉璽、許允樂結婚。（圖／翻攝自許允樂IG）

