李玉璽、許允樂婚事險遭阻擋？媽媽渴望抱孫成關鍵

李玉璽、許允樂婚事險遭阻擋，媽媽急抱孫成關鍵。（圖／晴空鳥提供）

男星李玉璽12月17日無預警宣布喜訊，與認愛不到1年、大6歲的女星許允樂登記結婚，立刻引來親友、粉絲祝福。由於兩人進度神速，令外界好奇是否雙喜臨門，但李玉璽先前回應會再努力，間接否認帶球結婚。如今卻傳出小倆口的婚事曾遭到男方媽媽反對，原因就與生育問題有關。

根據《鏡週刊》報導，李玉璽與許允樂因合作舞台劇而相戀，現在順利成為甜蜜的夫妻檔。不過，有男方親戚透露，其實男方媽媽從交往初期就強烈反對，一個原因是許允樂離婚尚未滿兩年，擔心外界認為關係複雜；另一原因是小倆口未事先告知戀情，家人是透過新聞才得知，連親友都表示：「聽到（戀情）的時候，真是差點昏倒。」

廣告 廣告

然而，媽媽最在意的是夫妻倆的生育問題，尤其許允樂現年已38歲，渴望抱孫的媽媽擔心女方可能有高齡懷孕的困難，但許允樂曾表示，早在2022年就完成凍卵，更在交往前與李玉璽達成「以結婚生子為前提」的共識，這才讓媽媽放下心中擔憂，促使兩人走向人生的下一階段。

至於夫妻倆新婚後的計畫，親戚補充首要任務是衝刺生子，「希望玉璽順利得子，生個馬寶寶」，而李玉璽先前坦承，求婚前2個月就與許允樂減少工作量，積極調養身體，可見夫妻倆早已為做人計畫做準備；但面對媽媽曾反對戀情的說法，李玉璽、許允樂目前未做出回應。

更多中時新聞網報導

許瑋甯產後《下凡》 演舞台劇遇到神

6校註冊低於6成 台東專科墊底

NBA》布朗連8場30＋ 綠軍賞溜馬7連敗